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Futebol Shopping Guararapes recebe exposição inédita com camisas históricas de Copas do Mundo Mostra "Apaixonados por Futebol" acontece de 8 de maio a 6 de junho e reúne 47 camisas de seleções de diversos países em homenagem ao universo do futebol em ano de Copa do Mundo

Aproveitando o clima de Copa do Mundo, o Shopping Guararapes será palco, entre os dias 8 de maio e 6 de junho, da exposição “Apaixonados por Futebol”, reunindo 47 camisas de seleções de diferentes países, incluindo campeonatos internacionais e Mundiais. A entrada é gratuita.

A exposição terá camisas relacionadas a nomes como Pelé (camisa autografada pelo atleta), Marta, Ronaldinho Gaúcho, Neymar Jr., Messi, Cristiano Ronaldo, Maradona, Beckham, Mbappé, Iniesta, Falcão e outros ícones do esporte.

Parte do acervo de quase três mil peças pertence ao colecionador Durval Lima. “Essa coleção nasceu de forma muito espontânea, quando ganhei minha primeira camisa, em 1980, e com o tempo se transformou em uma paixão pela preservação da história do futebol. Hoje, minha maior alegria é proporcionar às pessoas a emoção de rever seus ídolos, suas lembranças e momentos inesquecíveis por meio dessas peças”, destacou.

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