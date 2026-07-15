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COPA DO MUNDO Show ao estilo 'Super Bowl' na final da Copa deve fazer Fifa quebrar regra do futebol Com diversos artistas anunciados, o intervalo deve ter uma duração estimada de 30 minutos

O intervalo da final da Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 19, pode tornar o MetLife Stadium, em Nova Jersey, em um verdadeiro show. Com diversos artistas anunciados, o intervalo deve ter uma duração estimada de 30 minutos.

Segundo o jornal The Times, a minutagem foi dobrada em comparação a tradicional, para que seja realizado uma apresentação de 11 minutos e montagem e retirada dos equipamentos do gramado.



A decisão da Fifa vai contra o próprio regulamento da entidade para o Mundial. O artigo 36.1 das regras determina que sejam seguidas as normas da International Football Association Board (IFAB) durante ao torneio.





Além disso, o artigo 36.5 estabelece um intervalo de 15 minutos entre os dois tempos. A IFAB ainda prevê em sua Lei 7 que a pausa não deve ser ultrapassada e mudanças podem ser feitas apenas pelo árbitro da partida.



No intervalo da final, artistas como Justin Bieber, Madonna, Shakira e a bamba sul-coreana BTS serão as principais atrações. Além deles, Burna Boy, o maestro Gustavo Dudamel, do PS22 Chorus (coral de estudantes de uma escola pública de Staten Island, em Nova York) e os Muppets da Vila Sésamo, com participação do Coldplay.



Além do show entre os tempos, a final também contará com apresentações na abertura da partida. Os artistas, Laura Pausini, Robbie Williams e Nicole Scherzinger interpretarão "Desire", música oficial da Fifa nos idiomas inglês e espanhol. A canção foi tocada na entrada dos jogadores em campo em todos os jogos da Copa do Mundo.



Será a primeira vez que a Copa do Mundo terá um show no intervalo. A decisão remete ao que ocorre no Super Bowl, final da NFL, liga de futebol americano dos Estados Unidos.

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