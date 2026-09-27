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NFL Show de Pedro Sampaio e Ricky Martin animam Maracanã em intervalo de jogo da NFL Líderes de torcida do Dallas Cowboys também se juntaram à apresentação dos artistas, que durou apenas cerca dez dez minutos

O aguardado show de Ricky Martin e Pedro Sampaio animou o Maracanã no intervalo do jogo entre Dallas Cowboys e Baltimore Ravens, o primeiro da NFL na história do estádio. Os artistas foram duas das principais atrações.

O público cantou os principais sucessos de ambos, como "Jet Ski" e "Cavalinho", do DJ brasileiro, e "Livin' La Vida Loca, do cantor porto-riquenho.

A apresentação foi acompanhada de fogos em luzes e verde e amarelo, e o estádio se apagou para que os torcedores acendesses as lanternas dos celulares.

Em determinado momento, as mundialmente conhecidas Cheerleaders do Dallas Cowboys, que roubaram a cena no Maracanã, também se juntaram aos dançarinos de Pedro Sampaio.

O show de cerca de dez minutos terminou com todos em cima de um palco montado no meio do gramado.

O jogo também teve atrações no pré-jogo. O sambista Péricles foi o responsável por cantar o hino nacional brasileiro, acompanhado à capela por grande parte do Maracanã.

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