Super Bowl Show do Super Bowl 2025: que horas começa e quem vai cantar Artista convidado para o show do intervalo é o astro do hip-hop americano Kendrick Lamar, com participação de SZA; Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs decidem o título da NFL

O Super Bowl LIX será disputado no próximo domingo (9), no Caesars Superdome Stadium, em New Orleans. Mas, para além da final da NFL, entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs, há sempre uma grande expectativa pelo show do intervalo, uma atração à parte do megaevento.

O artista convidado para o show do intervalo, previsto para começar às 22h, é o astro do hip-hop americano Kendrick Lamar, com participação especial de SZA. Ele já esteve no Super Bowl, em 2022, junto com companheiros de respeito do gênero musical Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige e 50 Cent.

Kendrick conquistou cinco prêmios no último Grammy, incluindo Canção do Ano e Gravação do Ano com seu hit Not Like Us. A canção, que deve ser tocada na apresentação, está no centro de uma polêmica envolvendo o rapper canadense Drake. A faixa faz parte de um embate viral entre os dois, ocorrido no ano passado, e gerou um complexo caso legal, que ainda está em andamento.

Hora do show do intervalo no Super Bowl

O show do intervalo no Super Bowl LIX será apresentado por Kendrick Lamar, com a participação de SZA, e começa a partir das 22h (horário de Brasília).



Local do show do intervalo no Super Bowl

O show do intervalo no Super Bowl LIX, apresentado por Kendrick Lamar, com a participação de SZA, será realizado no gramado do Caesars Superdome Stadium, em New Orleans,

Onde assistir ao show do intervalo do Super Bowl

O show do intervalo no Super Bowl LIX, apresentado por Kendrick Lamar, e com a participação de SZA, terá transmissão da RedeTV! (TV aberta), ESPN (TV fechada), e no Disney+ e NFL Game Pass (streaming).

Data: 09/02/2025

Horário: 22h

Local: Caesars Superdome Stadium

Transmissão: RedeTV!, ESPN, Disney+ e NFL Game Pass

