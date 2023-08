Simbolizando renascimento na carreira, lateral Eduardo tatua leão e escudo do Sport na perna

A- A+

Contratado pelo Sport ao longo da temporada de 2022, Eduardo viveu drama pessoal e incertezas na carreira até o interesse do Rubro-negro pernambucano pelo atleta. Grato ao clube que lhe deu uma nova oportunidade, o lateral-direito tatuou na perna esquerda um leão -mascote do Sport - e o escudo do clube.

"Nada mais justo do que fazer a tatuagem do Sport, é de uma forma carinhosa, renasci no futebol aqui, tenho uma carinho muito grande pelo clube e isso vai durar para sempre na pele", declarou.

Dias de luta

Em 2019, o jogador foi diagnosticado com um tumor ósseo na região da tíbia esquerda. Na época, Eduardo era atleta da Chapecoense. Dois anos depois, quando estava no América-MG, teve seu segundo diagnóstico na mesma perna.

Após quase um ano fora dos gramados depois da volta da doença, Eduardo foi contrato pelo Sport no meio da disputa da Série B de 2022. O jogador ajudou na campanha que quase levou o acesso à primeira divisão, atuando em 15 partidas.

"A oportunidade que me deram, acreditaram que eu poderia ajudar o time após tudo que eu passei, depois de tantas orações por um clube, Deus mandou o Sport, no qual eu tenho muito orgulho de defender e que está eternizado em meu coração e na pele", disse emocionado.

Em 2023, o defensor já entrou em campo em 32 oportunidades e é titular pelo lado direito. Na última vez que jogou, diante do Novorizontino pela 22ª rodada, sentiu uma lesão que lhe tirou do jogo contra o Tombense e que lhe mantém como dúvida para o confronto contra o Guarani, nesta sexta-feira (18).

Apesar da recente lesão, Eduardo revela que vive o melhor momento da carreira aos 36 anos de idade. "Estou vivendo o melhor momento da minha vida profissional aqui, porque é um clube que me acolheu de tal forma, que eu me sinto em casa de verdade, me sinto à vontade com as pessoas, com a cidade, fui muito bem acolhido", disse com lágrimas nos olhos.

Composição da tatugem

Evangélico, a tatuagem contém um Leão da tribo de Judá e um candelabro, símbolos da sua religião. Além disso, Eduardo tatuou a data do primeiro jogo dele pelo Sport e o retorno aos gramados. Por fim, um escudo do clube e de um jogador refletindo e orando, fato que Eduardo revelou ter feito bastante enquanto esteve enfermo.

Veja também

Vôlei Com carinho da torcida, Seleção Brasileira de Vôlei feminino desembarca no Recife