Futebol Internacional

Simeone assume erro após discussão em jogo com o Real: "Peço desculpas a Florentino e Vini Jr."

Polêmica entre o técnico e o jogador do Real Madrid aconteceu em partida válida pelas semifinais da Supercopa da Espanha

Diego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, se envolveu em uma polêmica com Vini Jr e Florentino PérezDiego Simeone, técnico do Atlético de Madrid, se envolveu em uma polêmica com Vini Jr e Florentino Pérez - Foto: Fadel Senna/AFP

Pivô de uma polêmica no clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid ao discutir com o atacante Vini Jr. à beira do campo, em partida válida pelas semifinais da Supercopa da Espanha, o técnico Diego Simeone aproveitou a coletiva de imprensa nesta segunda-feira para fazer um pedido de desculpas.

O comandante disse ter reconhecido o erro de sua atitude e aproveitou o encontro com os jornalistas para se desculpar também com o presidente do clube rival, Florentino Pérez, que foi citado na discussão com o atleta revelado pelo Flamengo enquanto o jogo estava sendo disputado.

"Antes de mais nada, gostaria de pedir desculpas a Florentino (Pérez) e Vinícius pelo ocorrido. Não foi correto da minha parte me colocar nessa posição e, obviamente, reconheço que errei. O time que vence, é o que merece passar", afirmou.

Durante o duelo, que terminou com vitória do time merengue por 2 a 1, e a eliminação do Atlético do torneio, o treinador argentino começou a discutir com o atleta brasileiro dizendo que Florentino Pérez poderia mandá-lo embora do clube.

De acordo com o jornal espanhol Mundo Deportivo, a confusão começou após uma provocação de Vini direcionada ao banco de reservas do Atlético. Simeone reagiu e passou a bater boca com o atacante próximo à linha lateral. "Não foi correto da minha parte", completou.

Na coletiva, o treinador disse que seu pronunciamento se tratava de "um pedido de desculpas, não de um perdão". Ainda segundo o periódico, ele se recusou a comentar as declarações de Xabi Alonso (técnico do Real) de que aquele não era o comportamento de um bom esportista. "Não tenho nada mais a acrescentar", disse.

O Atlético agora volta as suas atenções agora para a Copa do Rei. Nesta terça-feira, em jogo válido pelas oitavas de final da competição, o conjunto de Madri encara o Deportivo La Coruña em partida marcada para o estádio Riazor.
 

