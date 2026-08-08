Simeone reafirma que decisão sobre Julián Álvarez já foi tomada
O treinador fez essas declarações a apenas dois dias de Julián Álvarez, alvo de interesse do Barcelona, se reapresentar ao time na segunda-feira
O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, reforçou neste sábado (8) a postura do clube de não liberar o atacante Julián Álvarez, assegurando que "a instituição tomou uma decisão".
"Acho que a situação é muito clara. A instituição tomou uma decisão [de não negociar o jogador] que Miguel Ángel [Gil Marín, CEO do clube] explicou muito bem", afirmou Simeone em entrevista coletiva antes de um amistoso contra o Manchester City, em Seul.
"Do ponto de vista esportivo, estamos muito felizes em contar com um jogador como Julián", insistiu o técnico da equipe madrilenha.
Simeone ressaltou que, "no aspecto esportivo, vamos ajudá-lo a continuar crescendo, a continuar evoluindo e a continuar entregando o melhor que ele nos deu nestes últimos dois anos, e foi muita coisa".
O treinador fez essas declarações a apenas dois dias de Julián Álvarez, alvo de interesse do Barcelona, se reapresentar ao time na segunda-feira, após o término de suas férias.
O presidente do Barça, Joan Laporta, havia admitido em julho ter feito uma oferta por Julián que, segundo a imprensa espanhola, poderia chegar a 100 milhões de euros (cerca de R$ 594 milhões na cotação atual).
O próprio Julián havia afirmado, em 22 de junho, após uma partida de sua seleção contra a Áustria na Copa do Mundo de 2026, que tinha conversado com pessoas do Atlético e que "acho que o melhor para todos é uma transferência. Quero realizar meu sonho".
'La Araña', no entanto, não especificou qual seria o seu destino preferido.
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"Não queremos transferi-lo"
Diante desse interesse do Barcelona, o CEO do Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, havia alertado em entrevista aos canais oficiais do clube que "não queremos transferi-lo, não aceitamos a oferta de 100 milhões de euros, nem aceitaremos uma de 150 ou de 200".
O Atlético já havia recusado uma oferta de 150 milhões de euros (R$ 877 milhões na cotação atual) do Real Madrid pelo jogador.
"Não tenho dúvidas de que o Atlético é o lugar ideal para Julián e que Julián é o centroavante para o Atlético de Madrid. Queremos continuar contando com ele", afirmou Gil Marín, cujo clube também denunciou à Fifa as supostas conversas do Barcelona com o jogador.
Diante da incerteza sobre como a torcida receberia Julián Álvarez após esse vai-e-vem, Simeone relembrou o caso de Antoine Griezmann e sua breve saída para o Barcelona antes de retornar ao Atlético.
Recebido com certa hostilidade no início, o francês reconquistou a torcida com bom futebol, saindo ao final da temporada passada como uma lenda do clube.
"Vivemos uma situação parecida nestes anos com Antoine, que teve de sair, voltar e provar em campo a qualidade e a grandeza que possui", recordou Simeone.
"Não vejo outro caminho a não ser trabalhar no aspecto esportivo, naquilo que nos cabe, e ajudá-lo como o temos ajudado nestes últimos anos", acrescentou o técnico 'rojiblanco'.