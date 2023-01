A- A+

FUTEBOL INTERNACIONAL Simeone defende fim das prorrogações em jogos da Copa do Rei Técnico Argentino prefere que o jogo vá para os pênaltis direto ao invés de passar pela prorrogação

O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, defendeu nesta quarta-feira (25) o fim das prorrogações nos jogos da Copa do Rei, com a definição dos classificados nos pênaltis após empate nos 90 minutos, antes de sua equipe enfrentar o Real Madrid pelas quartas de final da competição.

"É uma situação de jogo que deveria... não ir à prorrogação, ir aos pênaltis. Porque se não, tem muito jogo, tempo de competição dos jogadores", explicou Simeone em entrevista coletiva na véspera do duelo do Atlético com o time merengue.

Simeone faz coro às declarações do técnico do Betis, Manuel Pellegrini, que também se pronunciou contra as prorrogações após sua equipe ter sido eliminada no dia 12 de janeiro da Supercopa da Espanha pelo Barcelona nos pênaltis (4-2, após empate 2-2).

"Com o alto ritmo das partidas agora, as prorrogações não deveriam existir. São 90 minutos e depois pênaltis, porque nós tínhamos cinco ou seis jogadores com cãibra e o Barcelona também. É uma exigência alta demais para o ritmo que se joga hoje", disse então Pellegrini.

