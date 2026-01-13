A- A+

FUTEBOL Simeone diz que Atlético precisa de Thiago Almada, mas argentino avalia saída Meia reclama de pouco espaço no Atlético de Madrid; clubes do Brasil e de Portugal acompanham cenário

O técnico Diego Simeone afirmou que o Thiago Almada é peça importante para o Atlético de Madrid, em meio a um cenário de insatisfação do jogador com o tempo de utilização e movimentações no mercado de transferências. Em entrevista coletiva, Simeone foi direto ao comentar o papel do argentino.

— Thiago tem capacidade para participar da transição ofensiva e dar assistências, como fez para o Julián Álvarez no fim do último jogo. Está claro que precisamos dele para a nossa melhor versão — disse o treinador, segundo o jornal português A Bola.

Apesar da declaração pública de confiança, Almada tem atuado de forma intermitente, geralmente pelo lado esquerdo do ataque, e avalia a possibilidade de buscar um novo clube e até outro campeonato. Nesse contexto, o mercado volta a se movimentar.





O nome de Almada é acompanhado de perto por Palmeiras e Benfica. No caso do clube português, trata-se de um interesse antigo, que já vinha sendo monitorado em janelas anteriores. Já o Palmeiras é o time mais frequentemente citado nos bastidores como disposto a avançar com uma proposta, caso o Atlético sinalize abertura para negociação.

Internamente, a avaliação é de que a situação do jogador pode evoluir rapidamente dependendo das decisões do clube espanhol nesta janela.

Nas últimas horas, a possível saída de Giacomo Raspadori para a Atalanta entrou no radar do Atlético de Madrid. A negociação, se confirmada, pode abrir espaço no setor ofensivo e alterar o cenário de Almada no elenco.

