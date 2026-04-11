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futebol Simeone muda 10 jogadores, e Atlético de Madrid perde do Sevilla em LaLiga Mesmo sofrendo a quinta derrota nos últimos nove jogo, o Atlético de Madrid está em posição confortável na classificação

Sem pretensões em LaLiga e com duas decisões nos próximos dias, o Atlético de Madrid entrou em campo neste sábado no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em Sevilha, com um time alternativo e foi derrotado pelo Sevilla por 2 a 1 pela 31ª rodada. O time da capital tem 57 pontos, na quarta colocação, enquanto o Sevilla soma 34, no 15º posto.

Na terça-feira, o Atlético de Madrid tenta consolidar a vantagem de 2 a 0 que abriu sobre o Barcelona na partida de ida das quartas de final da Champions League e no sábado disputa a final da Copa do Rei com a Real Sociedad.

Diante desse calendário, o técnico Diego Simeone fez 10 alterações, escalando quatro jogadores da base, em relação ao time que iniciou o jogo com o Barcelona. O goleiro Musso foi o único remanescente do confronto do Camp Nou.

O Sevilla iniciou a partida na zona de rebaixamento e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. O time da casa abriu o placar aos 10 minutos do primeiro tempo com Akor Adams cobrando pênalti. Os visitantes empataram com Boñar, que fez sua estreia no time principal, aos 35. Gudelj anotou o gol da vitória do Sevilla nos acréscimos do primeiro tempo.

Mesmo sofrendo a quinta derrota nos últimos nove jogos de LaLiga, o Atlético de Madrid está em posição confortável na classificação, com ampla vantagem sobre o Bétis, seu mais próximo concorrente pela quarta e última vaga na Champions League.



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