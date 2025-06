A- A+

Copa do Mundo de Clubes 'Tenho fé nos meus jogadores', diz Simeone antes de enfrentar o Botafogo Atlético de Madrid e Botafogo se efrentam nesta segunda (23), às 16h (horário de Brasília), no Rose Bawl, em Passadena, Califórnia

Com a obrigação de vencer o Botafogo por pelo menos três gols de diferença para se classificar para as oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, o técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, disse neste domingo (22) que confia na capacidade de seus jogadores para conseguir o resultado.

"Acredito nos meus jogadores, tenho fé nos meus jogadores. Conheço os meus jogadores e sei que eles são capazes de fazer um grande jogo. Temos a obrigação de, primeiro, vencer o jogo", disse Simeone em entrevista coletiva antes do terceiro jogo pelo Grupo B do torneio.

Terceiro colocado na chave (pelo saldo de gols) depois da goleada sofrida diante do Paris Saint-Germain e de vencer o Seattle Sounders por 3 a 1, o Atlético não tem outra alternativa a não se conseguir uma vitória elástica no estádio Rose Bowl para se classificar.

Em caso de empate, o Botafogo avança como primeiro do grupo, mas o time espanhol dependeria de uma improvável vitória do Seattle Sounders sobre o PSG. Se vencer por dois gols de diferença, teria que esperar um empate entre o time americano e o campeão da Europa.

"Sei que vai ser difícil amanhã, o sarrafo está alto. Vamos enfrentar um grande time, mas confio muito nos meus jogadores", acrescentou o treinador argentino. "Temos um adversário que é campeão da Copa Libertadores. Jogaram muito bem contra o Seattle, muito bem contra o PSG, defendendo e contra-atacando", considerou Simeone.

O técnico do Atlético disse que esperam um jogo truncado, com muitas faltas, bem ao estilo Libertadores. E descreveu o Botafogo como um time vertical, posicional e que sabe atacar e defender.

"Acreditamos no que vamos fazer, temos fé e estamos convictos do jogo que temos que jogar", concluiu Simeone.

