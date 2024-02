A- A+

Tênis Simona Halep recorre no TAS contra suspensão por doping A romena de 32 anos foi punida ano passado, devido a duas infrações por antidoping

A tenista romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo e vencedora de dois Grand Slams, vai apresentar em uma audiência a portas fechadas um recurso no Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) contra sua suspensão de quatro anos por doping.

A jogadora de 32 anos, punida no ano passado pela Agência Internacional pela Integridade do Tênis (ITIA) devido a duas infrações do regulamento antidoping, anunciou a intenção de "limpar seu nome" para retornar às quadras.

Campeã de Roland Garros em 2018 e de Wimbledon em 2019, Halep estará presente na audiência em Lausana, "onde as partes, testemunhas e peritos comparecerão pessoalmente ou por videoconferência", anunciou o TAS em um comunicado nesta terça-feira (6).

"Como nenhuma das partes solicitou uma audiência pública", o caso será julgado a partir da manhã de quarta-feira até a tarde de sexta, com uma sentença que será divulgada em uma data ainda não definida, acrescentou o TAS.

A carreira de Halep foi interrompida em 7 de outubro de 2022, quando começou a suspensão provisória após um exame antidoping realizado no US Open daquele ano que acusou o uso de roxadustat, um medicamento que estimula a produção de glóbulos vermelhos e que é proibido pela Agência Mundial Antidoping (AMA).

A ex-número 1 do mundo teve um segundo caso de doping em 2023 por "irregularidades" nos dados de seu passaporte biológico, ferramenta de acompanhamento do perfil biológico dos atletas de alto nível.

Estas duas infrações foram tratadas pelo tribunal independente reunido no final de junho de 2023 em Londres. A ITIA "admitiu o argumento de Halep de consumo de um suplemento alimentar contaminado", mas determinou que "a concentração de roxadustat encontrada na mostra positiva não poderia resultar da quantidade ingerida pela jogadora", explicou a AMA.

Quanto ao passaporte biológico de Halep, o tribunal "não tem razões para duvidar da sólida opinião unânime de três peritos independentes sobre um provável doping ser a explicação das irregularidades com base em 51 mostras sanguíneas da jogadora", indicou a ITIA.

Halep é a primeira tenista de alto nível a cair no antidoping desde a suspensão da russa Maria Sharapova em 2016. Em setembro do ano passado, ela afirmou que "nunca" consumiu um produto proibido "de maneira voluntária".

Veja também

