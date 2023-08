Simone Biles apoia o marido Jonathan Owens em jogo de pré-temporada da NFL, em Ohio

A- A+

A medalhista de ouro olímpica Simone Biles esteve no Paycor Stadium, em Ohio, EUA, nesta sexta-feira, para torcer pelo marido, Jonathan Owens, em jogo de pré-temporada da NFL. O atleta joga pelo Green Bay Packers, que ganhou do Cincinnati Bengals. Em uma série de postagens no Instagram, Simone, que estava acompanhada de uma amiga, demonstrou apoio à Owens.

"Vai 34", escreveu com um vídeo dos jogadores em campo, fazendo referência ao número da camisa de Owens, a quem ela chama de "meu bebê". Depois, ao gravá-lo conversando ao telefone, a ginasta escreveu: "Quando ele está conversando com alguém durante o jogo mas não é com você. Que porr@ é essa?". Com a amiga, Simone também tomou um "shot" no estádio.

Simone e Owens se casaram no final de abril desse ano, em uma cerimônia intimista. Cerca de 15 dias depois, o casal fez uma recepção no México, onde recebeu amigos e familiares para celebrar a união. Os dois se conheceram em março de 2020 e ficaram noivos em fevereiro de 2022.

Atleta do Ano em 2021

Em 2021, Simone foi eleita Atleta do Ano pela revista Time. A publicação destacou que a atuação dela na Olimpíada de Tóquio (realizada em 2021 devido à pandemia de Covid-19) foi um marco para o esporte, já que Biles abriu mão da competição por conta da saúde mental.

— Eu acredito que tudo acontece por um motivo. Havia um propósito. Não só consegui usar minha voz, como também ela foi validada — disse a ginasta em entrevista.

Para a revista, "a influência de um atleta está cada vez mais além de vitórias e derrotas" e o posicionamento de Simone elevou a discussão sobre a pressão imposta aos esportistas por conta da posição que ela ocupa e pelo peso da Olimpíada, uma competição mundial.

— Se a justificativa fosse só a de que eu 'estava desistindo' eu poderia ter feito isso em outras oportunidades. Já passei por tantas coisas neste esporte, que poderia ter desistido por causa de tudo isso, não na Olimpíada — ressaltou.

