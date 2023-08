A- A+

Ginástica Simone Biles divide as atenções entre a ginástica e a construção da casa nova No tempo em que ficou sem competir, a ginasta se casou com o jogador de futebol americano Jonathan Owens

Após dois anos sem competir, quando desistiu dos Jogos de Tóquio, em 2021, para cuidar da saúde mental, Simone Biles voltou como se nada tivesse mudado. A ginasta multicampeã olímpica foi campeã do individual geral com 59.100 pontos no US Classic, em Chicago, torneio americano classificatório para o campeonato nacional dos Estados Unidos. A volta triunfal está sendo dividida com mais uma conquista para a atleta. Ela tem compartilhado a evolução da obra de sua casa ao lado do jogador de futebol americano Jonathan Owens. Os dois se casaram no civil em abril e festejaram a união em maio deste ano.

Na última quarta-feira, quatro dias após a vitória, Simone já estava acompanhando o andamento das obras de sua casa. Empolgada, a atleta se animou em mostrar aos seus seguidores que estava subindo pela primeira vez as escadas do imóvel. No andar, ela mostrou um espaço que ainda não foi decidido se seria uma varanda coberta ou não, mas que tem uma vista privilegiada ao pôr do sol diante de um lago. Ali também serão construídos os quartos, sala de jogos, um bar, sala de cinema e banheiros.

"Não posso acreditar que estamos construindo a casa dos sonhos", postou nos stories do Instagram meses atrás. Agora, Simone comemora o progresso das obras do novo lar.

Nas redes sociais, a atleta costuma compartilhar com seus seguidores o progresso da construção que começou do zero. Ela e Owens mostraram o início das obras, da fundação da casa e retroescavadeiras trabalhando no terreno. Os dois acompanharam os primeiros passos como a limpeza do espaço, a demarcação, as primeiras madeiras a ficarem em pé, e agora os andares ganhando forma.

"Um lar é feito com amor e sonhos. Um brinde ao início", escreveu Simone ao postar uma foto ao lado do marido no terreno de sua nova casa.

