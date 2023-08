Simone Biles aparece em lista preliminar dos Estados Unidos para os Jogos Pan-Americanos 2023

A- A+

Simone Biles está na lista preliminar dos Estados Unidos para os Jogos Pan-Americanos de 2023. A ginasta passou mais de dois anos sem competir, mas voltou no último fim de semana.

Biles foi vencedora do individual geral com 59.100 pontos no Us Classic, em Chicago, torneio americano classificatório para o nacional.

Os Jogos Pan-Americanos de 2023 serão disputados em Santiago, no Chile, entre os dias 20 de outubro e 5 de novembro. A ginástica artística acontece entre 21 e 25 de outubro.

A ida de Simone Biles ao Pan pode realizar o primeiro confronto norte-americana com a brasileira Rebeca Andrade.



