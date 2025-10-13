A- A+

Olimpíadas Simone Biles não descarta competir nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028 Atleta mais premiada da ginástica americana afirma que busca equilíbrio entre corpo e mente antes de definir se voltará a competir na próxima edição

A ginasta americana Simone Biles, de 28 anos, ainda não sabe se voltará a competir nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028. Mas, mesmo sem confirmar sua participação como atleta, a maior medalhista da história dos Estados Unidos afirmou que pretende estar presente "de alguma forma" no evento.

"Todo mundo gosta de falar sobre Los Angeles e o que esse caminho significa para mim", disse Biles durante uma visita a Buenos Aires, na Argentina, onde foi homenageada pelo prefeito Jorge Macri.

"No momento, estou tirando um tempo longe do ginásio, porque acho muito importante que a saúde física acompanhe a mental", destacou Simone.

A atleta ressaltou que o equilíbrio entre corpo e mente foi essencial para o sucesso nos Jogos de Paris, realizados neste ano.

"Foi por isso que vocês viram tanto do meu sucesso em Paris, porque o mental e o físico estavam alinhados. Isso é realmente fundamental", afirmou Biles.

Apesar de não ter planos concretos sobre o futuro, Biles deixou aberta a possibilidade de disputar os Jogos de 2028, que acontecerão em seu país.

“Ainda não sei como 2028 vai ser para mim, mas com certeza quero participar dessa experiência”, disse. “Só não sei se será no tablado ou nas arquibancadas.”

A visita à capital argentina fez parte das celebrações que antecedem o título de Buenos Aires como Capital Mundial do Esporte em 2027. Durante a passagem, Biles participou de eventos esportivos e encontros com jovens atletas.

Em uma publicação nas redes sociais, a ginasta agradeceu o acolhimento que recebeu na Argentina.

“Voltando para casa de coração cheio. Obrigada, Argentina, pela recepção calorosa. Me senti em família”, escreveu no Instagram. “Obrigada por compartilharem comigo os malbecs, empanadas, mate e doce de leite! Até breve!”

Nos comentários, o prefeito Jorge Macri respondeu à atleta, agradecendo pela visita.

“Foi um prazer tê-la aqui, Simone. Obrigado por compartilhar seu talento, alegria e energia com todos nós — especialmente com nossos jovens, que ficaram profundamente inspirados. Você sempre terá um lugar aqui”, disse.

