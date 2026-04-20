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Ginástica Simone Biles revela a jornal que pretende estar presente nas próximas Olimpíadas Biles, maior medalhista da ginástica artística e símbolo da luta pela saúde mental no esporte de alto nível, estará presente no 'Oscar do esporte', que acontece nesta segunda em Madri

A maior medalhista da ginástica artística da história estará presente, mais uma vez, no Prêmio Laureus, o "Oscar do esporte", em Madri, nesta segunda-feira.

Simone Biles atualmente é embaixadora da premiação — a qual já conquistou cinco vezes — e comparecerá como convidada especial neste ano. Antes do evento, a ginasta conversou com o jornal Marca, da Espanha, e revelou que pretende estar nas Olimpíadas de Los Angeles, em 2028, não importa como.

— Não tenho certeza de que forma estarei lá, se competindo ou nas arquibancadas, mas espero estar presente — disse a ginasta de 29 anos.

Nas Olimpíadas de Paris, em 2024, Biles admitiu que realizou um dos saltos mais difíceis da modalidade pela última vez: o Yurchenko Double Pike, nomeado como "Biles II", visto que ela foi a primeira atleta da história a executar o movimento.

A ginasta concluiu o movimento pela primeira vez em 2023, no Mundial de Ginástica da Antuérpia, onde atingiu 14.949 pontos com o novo recurso. Em Paris, o salto beirou a perfeição; com ele, Biles chegou aos 15.766 pontos e faturou a medalha de ouro na modalidade, superando a brasileira Rebeca Andrade.

Luta pela saúde mental

Ao Marca, Biles disse que o retorno às grandes competições depois de se ausentar para cuidar da própria saúde mental foi um dos momentos mais bonitos da carreira.

— Foi um sonho realizado competir em Paris e conseguir fazer coisas que eu nunca pensei que poderia voltar a fazer. Não posso reclamar, foi extremamente emocionante. Ter todo mundo me apoiando nesse processo também significou muito para mim — disse a atleta lembrando das Olimpíadas de Paris.

A ginasta desistiu de participar dos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 algumas competições por causa de um bloqueio mental, chamado de "twisties". Condição psicológica que impõe uma desconexão entre a mente e os movimentos do corpo de um atleta. Ela retornou às competições dois anos depois, em 2023.

Prêmio Laureus

Convidada especial do Laureus, Biles disse estar animada com mais uma oportunidade de participar da cerimônia, desta vez como embaixadora:

— Fico muito emocionada em colocar o foco no mundo do esporte e estar aqui hoje, no Laureus. Como embaixadora desses prêmios, meu objetivo é, como disse Mandela, mostrar ao mundo que o esporte tem o poder de mudar o mundo. É muito emocionante.

Com a participação nas Olimpíadas de 2028 em aberto, a atleta espera continuar servindo como inspiração no futuro.

— Espero continuar quebrando barreiras, ser uma luz, ter voz no esporte e usá-lo como uma plataforma para o bem, porque assim podemos alcançar qualquer coisa. Estou muito animada para ver para onde o esporte vai daqui para frente. Talvez um dia dê até um pouco de medo, quando tivermos filhos, ver o que eles serão capazes de alcançar — disse a ginasta, ao ser perguntada sobre o que espera para os próximos anos.

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