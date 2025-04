A- A+

Ginástica Simone Biles põe em xeque participação nas Olimpíadas de 2028: 'sinto meu corpo envelhecendo' A ginasta mais condecorada de todos os tempos afirmou ter outras prioridades, como passar mais tempo com a família e com o marido, Jonathan Owens

Maior estrela das últimas edições das Olimpíadas, nas quais conquistou 11 medalhas, sendo sete delas de ouro, a ginasta Simone Biles não está certa de que competirá nos Jogos de Los Angeles, em 2028, uma competição que, para ela, "parece tão distante".



A ginasta mais condecorada de todos os tempos afirmou ter outras prioridades, como passar mais tempo com a família e com o marido, Jonathan Owens, safety da equipe de futebol americano Chicago Bears, e disse sentir que seu corpo não é o mesmo.



"Estou realmente tentando aproveitar a vida, passar um tempo com meu marido, apoiá-lo em seus jogos, viver minha vida como mulher", disse a ginasta ao jornal francês "L'Equipe", em entrevista publicada nesta terça-feira. "Conquistei muito no meu esporte. Para eu voltar, teria de me empolgar muito", acrescentou.





Atualmente com 28 anos, a norte-americana disse estará em Los Angeles para os Jogos, mas talvez só para apoiar suas compatriotas. "Se nos aparelhos ou nas arquibancadas, ainda não sei", disse. "Mas 2028 parece tão distante, e meu corpo está envelhecendo. Senti isso em Paris", comentou a atleta.



Nos Jogos de Paris, no ano passado, Biles conquistou três medalhas de ouro e uma de prata, mas encontrou na brasileira Rebeca Andrade uma adversária difícil, com quem teve acirradas disputas por medalhas douradas. Seu esforço, porém, cobrou um alto preço.



"Voltei para a Vila (Olímpica), peguei o elevador e meu corpo literalmente desabou. Fiquei doente por dez dias", explicou Biles. "Outro dia, estávamos correndo no jardim com amigos, e senti dores por três dias. Então, honestamente, não sei. Vamos ver."



Simone Biles exaltou a rival e amiga Rebeca Andrade por levá-la "além dos meus limites" e não vê necessidade de confrontá-la nas competições. "Só precisa de uma de nós, não? Principalmente porque (Rebeca) não estará sozinha", disse Biles. "Uma geração jovem baterá à porta e tudo recomeçará."

