FUTEBOL INTERNACIONAL Sincerão e exigente: o que estrelas como Neymar e Mbappé podem esperar de Luis Enrique no PSG Técnico atuou como streamer na Copa do Catar e já se estranhou com Messi no Barcelona

O PSG ainda não anunciou oficialmente a saída de Cristophe Galtier, mas já está no mercado buscando um novo treinador. Segundo veículos da imprensa francesa, o clube mira o espanhol Luis Enrique, ex-Barcelona e seleção da Espanha, dono de um perfil elétrico, "sincerão" e exigente, que promete chacoalhar os sempre conturbados bastidores do clube.

O treinador de 53 anos foi um dos grandes personagens da Copa do Mundo do Catar, no fim do ano passado, quando atuou como streamer, fazendo transmissões ao vivo direto da concentração de la roja. Além dos comentários sobre a competição, aparecia praticando esportes como ciclismo ao lado de sua comissão técnica. Em momento curioso, chegou a comandar um treino do alto de um andaime.

Naquele mundial, sua Espanha viveu céu e inferno em poucos dias: goleou a Costa Rica por 7 a 0, empatou com a Alemanha em grande jogo (1 a 1) e quase foi eliminada na fase de grupos ao perder por 2 a 1 para o Japão. Acabou caindo nas oitavas, nos pênaltis, para a sensação Marrocos.

O estilo rápido e vertical, de toque de bola e controle do ritmo da partida é quase um reflexo de sua personalidade: Luis Enrique exige muito de seus jogadores e aqueles que não se adaptam acabam perdendo espaço. Não há tolerância nem com ídolos: pouco antes do mundial, o zagueiro Sergio Ramos, mesmo numa fase sem lesões, foi avisado pelo treinador que definitivamente não faria parte do elenco. Coincidentemente, Ramos anunciou sua saída do PSG no fim desta temporada.



Para manter essa proposta, o técnico não tem medo de entrar em conflitos. A própria exclusão de Ramos da seleção fez voltarem à tona as críticas da imprensa de Madri, apontava para o baixo números de atletas do Real ou com identificação com o clube convocados em sua passagem. Na França, seria observado de muito perto, com todos os holofotes midiáticos que o clube de Paris atrai.

No Parque dos Príncipes, Luis Enrique se encontraria com um dos jogadores com o qual viveu o maior momento da carreira: o brasileiro Neymar. Era o espanhol o treinador do famoso trio MSN, que tinha Ney, Messi e Suárez e conquistou a Champions League em 2015 e duas vezes o Campeonato Espanhol. O relacionamento entre os dois teve seus atritos e episódios de cobrança, mas as últimas vezes em que o espanhol falou do camisa 10 da seleção brasileira foram de forma elogiosa, ressaltando a "alegria" do jogador.

"É um cara incrível, a nível humano é muito jovem e com vontade de aprender e ser feliz... está aberto a melhorar", afirmou à Rádio Catalunya em 2019.

Se o técnico nunca trabalhou com Mbappé, principal jogador da equipe e que faz sua última temporada pelo clube, um exemplo de sua relação com superestrelas pôde ser visto também no Barcelona, com Lionel Messi, que recentemente deixou o PSG rumo ao Inter Miami-EUA. De início os dois se estranharam. Mas com o tempo, o entendimento foi tamanho que quando Luis Enrique anunciou que deixaria o Camp Nou, em 2017, o argentino tentou convencê-lo a ficar.

"Eu voltei da Argentina depois da folga de fim de ano e jogamos no dia 2 ou 3, não lembro exatamente. Acabei ficando no banco e tivemos uma discussão que durou algum tempo. Mas depois, tivemos um relacionamento espetacular. Dissemos a ele para não ir, que estávamos bem", explicou o argentino ao jornal Mundo Deportivo em 2022. O próprio técnico confirmou o ocorrido:

— Até a situação ser resolvida, houve um período de tensão que eu nunca quis, mas que aconteceu e precisava ser resolvido. Hoje, só tenho coisas boas a dizer de Leo — disse Luis Enrique, que fez força para a contratação de Suárez, mesmo sob preocupação interna, na época, de se acumular estrelas no vestiário.

Assim como Mbappé gosta de fazer públicas suas vontades e insatisfações no clube e na seleção francesa, o técnico que foi streamer também não tem medo de ir à público. Depois da Copa, chegou a dizer ao também streamer Ibai Llanos que se arrependia de levar um dos jogadores do elenco ao Catar, sem revelar quem. No elenco do PSG, há cinco espanhóis: o goleiro Sergio Rico (internado após traumatismo craniano), o lateral Bernat e os meias Ismael Gharbi, Fabián Ruiz e Carlos Soler. Destes, Soler esteve com ele no Catar.

