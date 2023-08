A- A+

Sport Sincero, Alisson Cassiano gosta da formação com três zagueiros: "É a que eu tenho mais atuado" Jogador jogou durante os 90 minutos diante do Tombense, na última rodada da Série B

Por conta das recentes lesões de Felipinho e Eduardo, mais o fato da suspensão de Igor Cariús, o técnico Enderson Moreira mudou a formação do Sport e optou pela utilização de um terceiro zagueiro. Fato que o maior beneficiado foi Alisson Cassiano, defensor rubro-negro, que teve a oportunidade de atuar os 90 minutos diante do Tombense e vive a expectativa de ser utilizado novamente, diante do Guarani, na próxima sexta-feira (18).

“Sou suspeito para falar, das vezes que eu comecei jogando foi com essa formação - três zagueiros -. É uma forma que vem dando consistência para a equipe e apesar dos três zagueiros o time não fica defensivo, por mais que estejamos forte na retaguarda, temos bom desempenho no ataque", declarou o camisa 12.

Contrato no mês de março, Alisson tem oito participações com o clube rubro-negro na atual temporada. Na partida em que mais se destacou com o Leão, atuou na linha de três diante do São Paulo, pela Copa do Brasil, quando marcou um dos gols do clube na vitória fora de casa e que quase deu classificação à fase seguinte. Para o defensor, apesar do último resultado de 0x0, a equipe tem bom desempenho ofensivo e explica o porquê disso acontecer.

"Quando jogamos com três zagueiros, os laterais se tornam alas, acabam tendo mais liberdade para atacar. Fugindo daquela praxe que jogar com três zagueiros você tem um time mais defensivo, a gente consegue se equilibrar na defesa e tem bom volume ofensivo”, esclareceu.

Líder da Série B com 45 pontos, o Sport tem mais um desafio fora de casa, dessa vez diante do Guarani, no Brinco de Ouro, na sexta-feira, às 21h30. O Bugre se encontra na briga na primeira parte da tabela com 37 pontos na sétima posição.



Veja também

VÔLEI Geraldão recebe primeiro treino da Seleção Brasileira feminina para Jogos Sul-Americanos