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Futebol americano Sindicato de jogadores da NFL se preocupa com estado do gramado do Maracanã O Brasil vai receber pelo terceiro ano consecutivo um jogo da temporada regular da NFL, como parte da estratégia de expansão internacional da liga de futebol americano

O sindicato de jogadores da NFL manifestou, nesta sexta-feira (25), preocupação com as más condições do gramado do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, onde o Baltimore Ravens e o Dallas Cowboys vão se enfrentar no domingo.

O Brasil vai receber pelo terceiro ano consecutivo um jogo da temporada regular da NFL, como parte da estratégia de expansão internacional da liga de futebol americano.

Será a primeira vez no Rio, depois de São Paulo ter sediado os jogos anteriores, mas o gramado do Maracanã foi alvo de críticas nos dias que antecederam a partida, afetado por fortes chuvas.

As condições do campo, "mais do que um problema de jogabilidade e rendimento", representam "um risco significativo de lesões", disse o diretor executivo da Associação de Jogadores da NFL (NFLPA), JC Tretter.

Em um comunicado, Tretter informou que especialistas da NFLPA e da própria liga determinaram que o gramado exigia uma "sutura de reforço", procedimento no qual são utilizadas fibras sintéticas na manutenção da grama natural. Isso melhora a tração e a estabilidade dos jogadores.

"Nossos especialistas continuarão atentos", afirmou.

Tretter considerou que os problemas com o gramado podem prejudicar o espetáculo no domingo e questionou se jogos internacionais deveriam ser realizados sem condições adequadas.

"Nossos jogadores são excepcionais no que fazem e confio que eles farão um grande jogo no Rio esta semana... Os jogadores conseguem superar muitos obstáculos, mas não deveriam ter de lidar também com as condições do campo", disse.

"A NFL deixou claro que quer continuar expandindo o esporte em nível internacional. No entanto, o crescimento por si só não pode ser o objetivo. A meta deve ser crescer mantendo os padrões que nossos jogadores merecem", acrescentou.

Ravens e Cowboys realizaram na tarde de sexta-feira suas primeiras sessões de treino no Rio, nos centros de treinamento de Botafogo e Flamengo, respectivamente.

Membros de ambas as equipes minimizaram a polêmica em torno do Maracanã.

"A NFL faz um ótimo trabalho enviando seus especialistas para inspecionar os campos. Não posso me preocupar com isso", disse o quarterback dos Ravens, Lamar Jackson, no início da semana.

"Já jogamos em campos em mau estado muitas vezes, então não fico voltando no assunto", acrescentou Jackson, duas vezes eleito o Jogador Mais Valioso (MVP).

"Não tenho nenhuma preocupação", disse, por sua vez, o técnico dos Cowboys, Brian Schottenheimer. "Teremos um campo em condições adequadas".

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