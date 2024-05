A- A+

Tênis Sinner admite que não está em condições físicas perfeitas para disputa de Roland Garros Na primeira rodada, o italiano enfrentará o americano Chris Eubanks, 43º do mundo

O tenista italiano Jannik Sinner, que recentemente ficou de fora do Masters 1000 de Roma devido a uma lesão no quadril, disse nesta sexta-feira (24), a dois dias do início de Roland Garros, que ainda não está 100%.

"O quadril está bem. Estou feliz por estar aqui, mas minha condição física geral não é a que eu gostaria", declarou o italiano em entrevista coletiva na quadra central Philippe Chatrier do complexo parisiense.

"Não estou mais preocupado com meu quadril. Fiz exames e foram muito positivos. É por isso que estou aqui", disse ele, lembrando que já havia afirmado que só iria a Roland Garros se seu quadril estava completamente recuperado.

"Mas a minha condição física geral não é perfeita", insistiu. "Faz quase três semanas que não consigo jogar, é muito tempo para enfrentar um torneio de Grand Slam", lamentou o número 2 do mundo.

"Vou encarar isso dia após dia. Terei uma abordagem um pouco diferente do que costumo ter. Espero que passar na primeira rodada me ajude a encontrar meu ritmo", disse o jovem de 22 anos, campeão em janeiro do Aberto da Austrália, seu primeiro troféu de Grand Slam.

"O mais importante será o aspecto mental, estar psicologicamente bem e poder aceitar o que acontece na quadra", destacou.

Na primeira rodada, Sinner enfrentará o americano Chris Eubanks, 43º do mundo.

