Tênis

Sinner amplia freguesia sobre Ben Shelton e vai à semifinal em Paris

Nesta sexta-feira (31), o italiano chegou à marca de 400 jogos no circuito da ATP

Jannik Sinner, tenista italianoJannik Sinner, tenista italiano - Foto:

Com show de winners de direita e muita agressividade, Jannik Sinner ampliou sua freguesia diante do norte-americano Ben Shelton para sete vitórias seguidas. Nesta sexta-feira, o italiano não tomou conhecimento do quinto do mundo, ganhando por duplo 6 a 3 em sua 400ª partida no circuito da ATP.

Agora são 24 triunfos do italiano em quadra dura na temporada, a melhor marca de um tenista no ano, com incríveis 91% de aproveitamento no piso. A dois jogos de retomar a liderança do ranking, Sinner terá pela frente o vencedor do confronto entre o alemão Alexander Zverev e o russo Daniil Medvdev, neste sábado.

Dos nove Masters 1000 disputados na temporada, Sinner alcança sua oitava semifinal, algo inédito em Paris, onde não competiu em 2024 e não costuma se dar bem. O jogador não esconde seu desejo de chegar ao ATP Finals, na Arábia Saudita, no topo do ranking.

Mesmo ganhando em sets diretos, Sinner admitiu que encontrou resistência e sofreu em alguns momentos com Ben Shelton. Mas celebrou as devoluções "perfeitas" no serviço, em sua visão o diferencial em quadra.

"Foi uma partida muito difícil. Às vezes, contra o Ben, você não tem muito controle por causa do saque incrível dele, mas hoje senti que estava devolvendo muito bem", avaliou Sinner, que venceu 71% dos pontos de devolução do segundo saque. "Também do fundo da quadra, joguei de forma muito sólida e muito agressiva "

Sinner busca apenas seu quinto título na temporada. Curiosamente, mesmo sempre figurando entre os quatro melhores nos Masters 1000, ele ainda não ergueu troféu nesses torneios no ano.

