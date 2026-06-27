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Tênis Sinner aposta em "pequenas mudanças" para Wimbledon, após tropeço em Roland Garros Número 1 do mundo defende o título do Grand Slam londrino após vitória na última edição contra o espanhol Carlos Alcaraz

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, afirmou neste sábado (27) que fez "pequenas mudanças" em sua rotina de treinos visando o torneio de Wimbledon, depois da surpreendente eliminação na segunda rodada de Roland Garros, em maio, devido a problemas físicos.

"Fizemos algumas mudanças. Não grandes mudanças. Sempre acreditei nos pequenos detalhes e nos pequenos ajustes", afirmou o atual campeão de Wimbledon, que vai estrear no Grand Slam londrino na segunda-feira contra o sérvio Miomir Kecmanovic (N.51).

O italiano de 24 anos sofreu uma inesperada eliminação em Paris quando vencia por 2 sets a 0 o argentino Juan Manuel Cerúndolo, que acabou virando a partida.

"Não veremos aqui [em Wimbledon] o resultado" dessas mudanças, advertiu Sinner. "É um processo que leva tempo, não existe mágica, mas estamos fazendo todo o possível", explicou o vencedor de quatro Grand Slams.

Sinner foi campeão em Wimbledon no ano passado ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz na final. Além disso, venceu duas vezes o Aberto da Austrália (2024 e 2025) e uma vez o US Open (2024).

A ausência de Alcaraz, campeão em Londres em 2023 e 2024 e finalista em 2025, mantém Sinner como grande favorito ao título este ano.

"Estou muito satisfeito com o trabalho feito nas últimas duas semanas e meia. Sinto que estou preparado", acrescentou o italiano, que não disputou nenhum torneio de preparação na grama.

Sinner lembrou que sua eliminação prematura no ATP 500 de Halle, na Alemanha, em 2025, não o impediu de conquistar seu primeiro título de Wimbledon poucas semanas depois.

Após se sentir mal em Roland Garros, Sinner garantiu que os exames físicos aos quais foi submetido correram bem.

O número 1 do mundo limitou sua entrevista coletiva a cinco minutos em inglês e outros cinco em italiano.

Assim como em Paris, várias estrelas dos circuitos masculino e feminino planejam reduzir seus compromissos com a imprensa antes de Wimbledon para pressionar os organizadores dos Grand Slams, pois consideram que não recebem uma parcela suficiente da receita gerada pelos quatro torneios mais importantes do tênis mundial.

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