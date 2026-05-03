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TÊNIS Sinner atropela Zverev e conquista seu primeiro Masters 1000 de Madri Sinner se torna, assim, o primeiro tenista a erguer cinco troféus consecutivos de Masters 1000

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, conquistou seu primeiro título do Masters 1000 de Madri neste domingo (3) ao derrotar o alemão Alexander Zverev por 6-1 e 6-2 na final na Caja Mágica.

Sinner se torna, assim, o primeiro tenista a erguer cinco troféus consecutivos de Masters 1000, superando os quatro detidos por Novak Djokovic e Rafael Nadal.

"Eu nunca poderia me comparar ao Rafa, ao Novak e ao Roger (Federer). O que eles conquistaram é incrível, ao longo de mais de 10 ou 15 anos", disse o novo campeão do torneio madrilenho após a partida.

"Estou tentando deixar a minha própria marca, mas faço isso por mim mesmo; não jogo por recordes", acrescentou Sinner.

O italiano de 24 anos também se tornou o primeiro jogador a vencer os quatro primeiros torneios desta categoria em um único ano consecutivamente (Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri).

Sinner conquistou sua 23ª vitória seguida e garantiu um dos títulos de Masters 1000 que ainda faltavam em sua coleção.

O italiano agora só precisa vencer em seu país natal, em Roma, para completar o circuito de torneios desta categoria.

Seu mais novo triunfo acontece a poucas semanas de Roland Garros, o título de Grand Slam que também lhe falta.

Com a ausência de Carlos Alcaraz, que já anunciou que ficará de fora do torneio de Paris devido a uma lesão no punho, Sinner desponta como o grande favorito para levar o troféu para casa.

Em Madri, Sinner conquistou sua 28ª vitória consecutiva em torneios Masters 1000, em uma partida que controlou desde o início.



A final mais rápida

"Hoje joguei um tênis muito sólido. O Sascha não jogou muito bem, mas se eu não tivesse conseguido uma ou duas quebras logo de cara e me mantido à frente no placar, as pernas dele teriam começado a funcionar e ele teria começado a ganhar confiança, especialmente nesta quadra", explicou Sinner.

O primeiro set foi bastante tranquilo, com um Sinner imponente dominando completamente Zverev.

Em apenas 17 minutos, o alemão já perdia por 5 games a 0, acumulando erros e desperdiçando pontos fáceis.

Zverev, número três do mundo, conseguiu diminuir para 5 a 1 mas seu adversário fechou o set logo em seguida com um ace.

O alemão, campeão em Madri em 2018 e 2021, sofreu agora nove derrotas consecutivas contra Sinner, que já o havia derrotado nesta temporada nas semifinais de Monte Carlo, Miami e Indian Wells.

No segundo set, Zverev teve seu saque quebrado no segundo game, permitindo que o adversário abrisse 3 a 1.

Zverev não conseguiu reagir contra o italiano, que não concedeu nenhuma quebra durante toda a partida.

Sinner aproveitou o primeiro break point no sétimo game para abrir 5 a 2 e fechar o jogo com seu saque em apenas 57 minutos, no que foi a final mais rápida nas quadras de saibro da Caja Mágica, em Madri.

"Sinto muito por esta final. Não foi o meu melhor dia. Parabéns ao Jannik, o melhor jogador do mundo neste momento", disse o alemão após a sua derrota.

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