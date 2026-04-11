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tênis Sinner bate algoz de João Fonseca e vai à final de Masters 1000 de Monte Carlo Italiano pode assumir o topo do ranking mundial em caso de título

Jannik Sinner confirmou seu grande momento na temporada ao garantir presença na decisão do Masters 1000 de Monte Carlo. Neste sábado (11), o italiano, atual número 2 do ranking, superou o alemão Alexander Zverev, terceiro do mundo, em sets diretos: 6/1 e 6/4, após 1h22 de partida.

O confronto começou com amplo domínio de Sinner. Seguro no saque e agressivo nas devoluções, ele não cedeu nenhuma quebra e fechou a primeira parcial rapidamente, em pouco mais de meia hora. No segundo set, Zverev conseguiu equilibrar mais as ações, mas ainda assim o italiano manteve o controle e confirmou a vitória sem sustos.

O resultado amplia uma marca expressiva: Sinner soma agora 21 triunfos consecutivos em torneios Masters 1000, feito que o coloca ao lado de nomes como Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic. Caso conquiste o Masters 1000 de Monte Carlo, Sinner poderá assumir a liderança da ATP.

A boa fase vem desde março, quando o italiano conquistou os títulos de Indian Wells e Miami Open, alcançando o chamado “Sunshine Double”. Durante essa sequência, chegou a emendar uma série histórica de sets invictos, interrompida apenas já em Monte Carlo.

Agora, a expectativa gira em torno de um possível duelo contra Carlos Alcaraz na final, o que marcaria o primeiro encontro entre os dois em 2026. Para que isso aconteça, o espanhol ainda precisa vencer Valentin Vacherot na semifinal.

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