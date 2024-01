A- A+

Tênis Sinner bate o favorito Djokovic e vai à final do Aberto da Austrália O italiano aguarda o vencedor do russo Daniil Medvedev (3º) e do alemão Alexander Zverev (6º)

O tenista italiano Jannik Sinner derrotou nesta sexta-feira (26) o sérvio Novak Djokovic, número 1 do mundo, e se classificou para a final do Aberto da Austrália.

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 6-1, 6- 2, 6-7 (6/8) e 6-3, em três horas e 23 minutos na Rod Laver Arena de Melbourne.

"Foi uma partida muito difícil", disse o italiano. "Comecei muito bem. Ele [Djokovic] errou nos dois primeiros sets. Senti que ele não estava se sentindo muito bem em quadra, então tentei continuar pressionando".

Sinner, número 4 do mundo, vai enfrentar na grande final o vencedor do duelo entre o russo Daniil Medvedev (3º) e o alemão Alexander Zverev (6º).

Dez vezes campeão do Aberto da Austrália e defensor do título, Djokovic não perdia um jogo no torneio desde 2018 e buscava seu 25º título de Grand Slam.

Além de não encontrar formas de superar o jogo de Sinner, o sérvio cometeu muitos erros não forçados (29) nos dois primeiros sets.

Muito consistente, o jovem italiano de 22 anos conseguiu duas quebras e fechou a primeira parcial em 35 minutos. No segundo set, Djokovic continuou errando muito e voltou a ter seu serviço quebrado duas vezes.

No terceiro set, o número 1 do mundo equilibrou a partida e graças à sua eficiência no saque. Quando a parcial estava empatada em 5-5, o jogo foi interrompido para que um torcedor na arquibancada recebesse atendimento médico. Após o reinício, Djokovic manteve o foco e levou a melhor no tiebreak, no qual chegou a salvar um match point. Foi o primeiro set cedido por Sinner no torneio.

Mas a reação não foi adiante. No quarto set, o italiano voltou a pressionar e abriu 3-1. A partir daí, administrou a vantagem confirmando seu saque para encerrar uma era em Melbourne Park.

