Sinner bate Zverev e avança à semifinal do ATP Finals
Tenista italiano mantém sonho de fechar ano no topo do ranking
Jannik Sinner continua firme em sua defesa do título do ATP Finals. Ainda sonhando em fechar o ano no topo do ranking - precisa torcer para que Carlos Alcaraz não vença mais em Turim e ser campeão -, o italiano ganhou seu segundo jogo na competição ao superar em sets diretos o terceiro do mundo, o alemão Alexander Zverev, parciais de 6/4 e 6/3 nesta quarta-feira, se garantindo com antecedência nas semifinais.
Sinner precisa de campanha perfeita em Turim e torcer por somente duas vitórias alcançadas por Alcaraz, o que já ocorreu neste ATP Finals. O espanhol entra em quadra nesta quinta contra o italiano Lorenzo Musetti, que terá total apoio para ajudar o compatriota.
Sob pressão pelas duas vitórias de Alcaraz que o deixaram muito perto de fechar o ano no topo do ranking, Sinner entrou na Inalpi Arena de Turim com gigante apoio dos italianos e disposto a ganhar seu sétimo jogo direto por 2 a 0 para se garantir nas semifinais. Era um desafio de peso entre dois tenistas que largaram no ATP Finals com triunfos e nenhum break point contra.
Zverev também estava motivado e pisou na quadra com dois propósitos: apagar a má impressão deixada diante de Sinner na semifinal do Masters 1000 de Paris, há 12 dias, na qual foi humilhado com 6/0 e 6/1, e buscando a classificação antecipada à semifinal. Para a vaga, teria de ganhar por dois sets a zero. Ele já havia sido superado pelo italiano na decisão de Viena, no fim de outubro e precisava melhorar seu desempenho recente no confronto.
E o alemão começou já ameaçando o serviço do italiano ao ter dois break points logo no primeiro set. Sinner se safou com aces e conseguiu abrir 1 a 0. Zverev sacava melhor, mas nada de mais chances de quebras e o equilíbrio se manteve até 5 a 4.
No décimo game, Sinner mostrou paciência para abrir duplo set point após Sasha errar a batida e mandar a bolinha longe. Mandou para fora a primeira chance e parou na rede na segunda. O alemão não conseguiu sair do buraco e o italiano acabou fechando o set na terceira oportunidade após subir com categoria na rede.
Perder o equilibrado primeiro set deixou Zverev irritado. Após levar 1 a 0 na parcial seguinte, ele começou a reclamar de seus erros, falando sozinho e gesticulando de raiva. Ao invés de se desestabilizar, porém, o alemão buscou motivação e alcançou um triplo break point. Sinner reagiu encaixando bons saques.
No quinto game, em nova chance de derrubar o saque, Zverev colocou a raquete na boca, incrédulo, ao ver o adversário novamente se salvar com ace. Sinner escapou ileso por seis vezes e abriu 3 a 2. Uma pequena interrupção do jogo após pane em uma placa de publicidade eletrônica acabou esfriando o alemão a seguir e o italiano obteve quebra em momento importante do set com linda curta.
Lutando muito, Zverev chegou ao sétimo break point para reagir de imediato. E, para variar, com nova reclamação, devolveu o bom saque na rede. A história do jogo tinha roteiro repetitivo com Sinner se livrando do aperto com aces e mantendo-se perfeito nos saques.
O italiano encaminhou a vitória ao abrir 5 a 2. A questão era saber como Zverev se comportaria no serviço pressionado pelo placar desfavorável. Fez bem o seu papel, mas o ex-líder do ranking não deu brechas na hora de fechar e marcou 6 a 3 no primeiro match point.
Derrotado por Sinner, Zverev fará um confronto direto com o canadense Félix Auger-Aliassime - virou diante do eliminado Ben Shelton com 4/6, 7/6 (9/7) e 7/5 - pela segunda vaga da chave, na sexta-feira. No mesmo dia, o italiano tentará aumentar sua freguesia contra o norte-americano, de quem ganhou sete vezes.