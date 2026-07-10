Sinner desbanca Djokovic em 'revanche' e vai defender o título de Wimbledon contra Zverev
Líder do ranking, o italiano se garantiu na defesa do troféu em Wimbledon com vitória soberana em jogo diante de Novak Djokovic, seu algoz no Aberto da Austrália
Jannik Sinner está em sua primeira final de Grand Slam do ano, na qual buscará o sexto título da espetacular temporada. Líder do ranking, o italiano se garantiu na defesa do troféu em Wimbledon com vitória soberana em revanche diante de Novak Djokovic, seu algoz no Aberto da Austrália, com triplo 6/4 em apenas 2h21.
O resultado repete 2025, quando Sinner se tornou o primeiro tenista da história a despachar Djokovic em uma semifinal em Wimbledon - o sérvio vinha de triunfos e finais seguidas desde 2018, com quatro títulos (tem sete no Grand Slam) e dois vices.
Na ocasião, o italiano avançou com 6/3, 6/3 e 6/4 para depois desbancar o bicampeão Carlos Alcaraz na decisão. No confronto, agora, 7 a 5 para o número 1 do mundo e 2 a 1 no Major de Londres.
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Vencedor dos cinco Masters 1000 disputados em 2026 (Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madri e Roma), o italiano vinha devendo nos Majors. Caiu diante de Djokovic em cinco sets na semifinal do Aberto da Austrália e levou a virada do argentino Juan Manuel Cerúndolo na estreia em Roland Garros após abrir 5 a 1 no terceiro set para fechar e passar mal com o forte calor. Ficou em quadra por profissionalismo, mas sem exercer resistência.
Atrás de seu 30º título na carreira e o quinto Grand Slam, o italiano desafiará o alemão Alexander Zverev na decisão. Segundo favorito em Wimbledon, Zverev acabou com a esperança dos britânicos ao despachar o local Arthur Fery com 7/6 (7/2), 6/2 e 6/4, garantindo sua primeira decisão no Major londrino, e se tornando o 11º tenista da história a disputar as quatro finais de Grand Slans.
O primeiro set entre Sinner e Djokovic foi bastante equilibrado e sem quebras até o oitavo game. O sérvio foi para o saque até então impecável, com 4 a 4, e errou um voleio fácil na rede, permitindo que o italiano crescesse na parcial e alcançasse a quebra. Fechou o set por 6 a 4 no serviço.
Os erros continuaram castigando o experiente sérvio. Com 2 a 1 no segundo set, falhou na hora de buscar um importante break point. A seguir, teve de lutar muito contra um 15 a 40. Se safou Mas acabou quebrado na sétima parcial após dois erros não-forçados e sofrendo com a curta do italiano.
Ciente da força de Djokovic - tem sete títulos em Wimbledon - Sinner parecia determinado a ganhar rápido e dava aula de winners - bolas vencedoras. Chegou a 23 ainda no segundo set. O saque preciso também era uma arma diante de um oponente gigante nas quadras de grama de Londres. Repetiu o 6 a 4 para encaminhar a vaga na decisão.
Djokovic começou o terceiro set já com break point contra. E sofrendo por não acertar o primeiro set. Tentou o saque e voleio e acabou frustrado por não conseguir. Com 2 a 1 contra, teve a chance de devolver a quebra após linda curta que fez o público aplaudi-lo de pé, sem sucesso.
Sinner realizava uma apresentação bastante segura, errando pouco e arriscando jogadas incríveis que acabavam surpreendendo Djokovic e o público.
Sempre motivado por seu córner, o italiano manteve-se firme do começo ao fim para fechar sua quinta vitória seguida em Wimbledon por 3 a 0, novamente com 6/4 - perdeu dois sets apenas na estreia contra Miomir Kecmanovic.