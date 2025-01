Sinner emenda 17ª vitória seguida e vai às oitavas do Aberto da Austrália

A- A+

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália, se classificou para as oitavas de final do torneio neste sábado (18), ao derrotar o americano Marco Giron (N.46), em sua 17ª vitória consecutiva.

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 0, com parciais de 6-3, 6-4 e 6-2, em duas horas de duelo na Rod Laver Arena, em Melbourne.

Muito sólido no serviço (82% dos pontos ganhos com o primeiro saque), o italiano de 23 anos não se abateu nos momentos de dificuldade, salvando sete dos oito break points que teve contra.

Nas oitavas de final, Sinner vai enfrentar nas oitavas de final o vencedor do duelo entre o dinamarquês Holger Rune (N.13) e o sérvio Miomir Kecmanovic (N.51).

Duas vezes campeão de Grand Slam (Aberto da Austrália e US Open, ambos em 2024), o número 1 do mundo não perde um jogo desde a derrota no ATP 500 de Pequim diante do espanhol Carlos Alcaraz, no início de outubro do ano passado.

