A- A+

Tênis Sinner supera Fritz e encaminha vaga à semifinal de ATP Finals Na reedição da final do US Open, italiano voltou a derrotar alemão, desta vez valendo a liderança do grupo Ilie Nastase

Jannik Sinner continua imbatível no ATP Finals caseiro, disputado em Turim, na Itália.

Nesta terça-feira, o líder do ranking reencontrou o norte-americano Taylor Fritz, com quem decidiu o título no US Open, e voltou a vencer, desta vez valendo a liderança do grupo Ilie Nastase, com duplo 6/4, encaminhando uma das vagas às semifinais.



Mesmo ganhando os dois jogos em sets diretos, a vaga do líder do ranking ainda não veio pelo fato de existir a possibilidade de um triplo empate com Medvedev, seu próximo adversário, e com Fritz.

Todos podem fechar a fase com duas vitórias e uma derrota e há a possibilidade de também fecharem todos com quatro sets ganhos e dois perdidos.



Basta um set diante de Medvedev, sexta-feira, para o italiano avançar. O russo precisa fazer 2 a 0 ou vencer e contar com ajuda de Alex de Minaur, eliminado. O australiano teria de ganhar de Fritz para que ele avance.



Sinner entrou em quadra ciente que não poderia dar chances a Fritz, que vinha de triunfo diante de Medvedev na estreia, em jogo valendo a liderança isolada. Mas, mesmo com apoio da torcida, levou um susto com 3 a 3 ao permitir um break ao rival, não aproveitado.





O italiano se safou, levou o equilibrado set até 5 a 4, quando soube atacar o serviço do americano para protagonizar a primeira quebra da parcial, decisiva para abrir 1 a 0 com 6 a 4.



Fritz não se abalou, contudo, e seguiu trocando pontos com o favorito na parcial seguinte. Na sexta parcial, no primeiro game mais disputado do set, o italiano desperdiçou grande oportunidade de abrir 4 a 2, mas o norte-americano conseguiu confirmar o saque.



As trocas de pontos se tornaram longa e Sinner começou a cometer erros bobos. E sofreu para se safar de um 0 a 30. A ansiedade pesou contra Fritz em game que poderia mudar o rumo da partida. Ele parou na rede, levou passada e se irritou.



O jogo seguiu o mesmo roteiro do primeiro set, com Sinner abrindo 5 a 4 e tendo a chance de quebra para fechar. O italiano pressionou com golpes duros e celebrou o triunfo com a bola para fora do norte-americano. Em casa, o líder do ranking comemorou aplaudindo a torcida.

Veja também

Campeonato Paulista Paulistão 2025: veja grupos do Estadual que inicia em 15 de janeiro