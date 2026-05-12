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Tênis

Sinner iguala recorde de Djokovic de vitórias consecutivas em Masters 1000

Italiano se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Roma e chegou a 31 vitórias consecutivas nesta categoria de torneio

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Jannik Sinner, tenista italiano, venceu o seu compatriota Andrea Pellegrino nos Masters 1000 de RomaJannik Sinner, tenista italiano, venceu o seu compatriota Andrea Pellegrino nos Masters 1000 de Roma - Foto: Tiziana Fabi/AFP

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, se classificou para as quartas de final do Masters 1000 de Roma ao derrotar seu compatriota Andrea Pellegrino (N.155) nesta terça-feira (12), igualando o recorde de Novak Djokovic de 31 vitórias consecutivas nesta categoria de torneio, os mais importantes depois dos Grand Slams.

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-2 e 6-3, em uma hora e 29 minutos, e deu fim à aventura de Pellegrino em Roma, que saiu do qualifying e chegou às oitavas de final sem nunca antes ter vencido uma partida de Masters 1000.

Nas quartas de final, contra o russo Andrey Rublev (N.14) ou o georgiano Nikoloz Basilashvili (N.117), que entram em quadra ainda nesta terça-feira, Sinner terá a oportunidade de ultrapassar Djokovic e continuar na luta por um sexto título consecutivo de Masters 1000, depois de vencer em Paris no ano passado e em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri este ano.

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Sua última derrota em um Masters 1000 aconteceu em 5 de outubro de 2025, quando teve que abandonar a partida contra o holandês Tallon Griekspoor na terceira rodada do torneio de Xangai.

O Masters 1000 de Roma é, além disso, o único que falta na galeria de troféus de Sinner, que pode ser o primeiro italiano a vencer em casa desde Adriano Panatta, em 1976.

Se conseguir vencer a final no próximo domingo, Sinner também se tornará o segundo jogador, depois de Novak Djokovic, a conquistar os nove Masters 1000 do calendário.

O italiano venceu os últimos 26 jogos que disputou e não perde desde as quartas de final do ATP 500 de Doha, em fevereiro.

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