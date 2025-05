Sinner alfineta o irmão após derrota para Alcaraz no Masters 1000 de Roma: 'Preferiu ver Fórmula 1'

A- A+

No retorno às quadras após cumprir três meses de suspensão por um caso de doping, Jannik Sinner perdeu o título do Masters 1000 de Roma para o espanhol Carlos Alcaraz.

O espanhol superou o atual número 1 do mundo do ranking ATP, que jogava em casa, numa partida de quase duas horas neste domingo (18) e levou o troféu inédito em sua carreira.

Na entrevista após o duelo, Sinner teceu elogios ao adversário e aproveitou para alfinetar o rival, que decidiu viajar a Ímola para acompanhar a disputa da Fórmula 1 em vez de incentivar o parente das arquibancadas de Roma.

"Um agradecimento especial ao meu irmão, que, em vez de estar aqui, preferiu estar em Ímola assistindo à Fórmula 1", disse ele, rindo, durante a cerimônia de premiação.

Em coletiva, Sinner destacou que Alcaraz conseguiu vencê-lo porque tem mais variações de jogo e se movimenta melhor no saibro. O italiano disse que o espanhol "sabe fazer mais coisas" do que ele, agora, e ressaltou haver duas semanas para aprimorar o desempenho até o início de Roland Garros. A avaliação do retorno às quadras, no entanto, foi positiva.

"Estou muito feliz com este torneio. Ele me dá confiança para jogar um bom tênis em Paris também. Vamos ver o que acontece lá. Mas, depois de três meses, conseguir este resultado significa muito para mim e para minha equipe também. Trabalhamos muito para estar aqui", disse ele. — É uma boa lição para Paris.

