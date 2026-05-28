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Tênis

Sinner passa mal a um game da vitória, cai em Roland Garros e perde chance de fechar Grand Slam

Italiano chegou a abrir 2 sets a 0 sobre o argentino Juan Martin Cerúndolo, mas acabou tomando a virada

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Jannik Sinner foi derrotado por Juan Martin Cerúndolo após passar mal durante partida em Roland GarrosJannik Sinner foi derrotado por Juan Martin Cerúndolo após passar mal durante partida em Roland Garros - Foto: Alain Jocard/AFP

Em um jogo marcado por reviravoltas, Jannik Sinner até sentiu o sabor da vitória ao abrir 2 a 0 sobre Juan Martin Cerúndolo (56º), mas acabou tomando a virada por 3 sets a 2 após passar mal em quadra a partir do terceiro set nesta quinta-feira, pelo torneio de Roland Garros.

O triunfo do argentino foi conquistado com parciais de 3/6, 2/6, 7/5, 6/1 e 6/1 em 3h37 de duração. O resultado surpreendente decreta a eliminação do cabeça de chave número um do torneio francês. Com 2 a 0, ele tinha a vantagem de 5 a 1 em games no terceiro set.

A partir daí, viu o jogo ganhar outro rumo com a derrota para o rival. Mesmo sendo atendido pelo fisioterapeuta, o jogador não conseguiu reencontrar o seu melhor jogo.

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O revés encerra uma sequência de 30 vitórias seguidas. Esta foi apenas a terceira derrota do italiano na temporada em 40 jogos disputados.

O resultado negativo na segunda rodada em Paris também frustrou a tentativa de fechar o Grand Slam. Assim, o italiano terá que esperar pelo menos mais um ano para completar os quatro Slams.

O forte calor vem prejudicando alguns tenistas no saibro parisiense. Na quarta, o tcheco Jakub Mensik desabou em quadra após superar o argentino Mariano Navone em confronto que teve a duração de 4h41. Ele precisou de atendimento também durante o jogo e, ao final do duelo, sentiu muitas cãibras e desgaste físico.

O número 1 do mundo iniciou a partida ditando o ritmo do confronto e venceu as duas primeiras parciais por 6/3 e 6/2. Mas foi a partir da terceira parcial, quando esteve muito perto de definir o embate por 3 sets a 0, que o drama começou.

Jannik Sinner, tenista italiano e número 1 do mundo, passou mal durante partida devido ao forte calor no Grand Slam francês. Foto: Alain Jocard/AFP

Cerúndolo sentiu a fragilidade do adversário e foi para cima, conseguiu reagir no set e fechou a parcial por 7/5. No quarto set, o massacre foi total. Com duas quebras de serviço, ele emplacou um 6/1 e foi com moral para a disputa decisiva.

Abatido, Sinner tentou encontrar forças no breve intervalo para atenuar o forte calor. Mas na prática, o que valeu foi a intensidade de Cerúndolo que não deu trégua ao italiano.

Ele impôs duas quebras logo de cara e abriu vantagem de 4 a 0 no quinto set. O italiano ainda venceu um game, mas a vitória ficou com o argentino que fechou em 6/1.

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