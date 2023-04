Sinner, Ruud, Medvedev e Zverev avançam às oitavas em Monte Carlo

A- A+

Favoritos como o norueguês Casper Ruud (4º), o russo Daniil Medvedev (5º), o italiano Jannik Sinner (8º) e o alemão Alexander Zverev (16º) fizeram valer a experiência e avançaram às oitavas de final do Masters 1000 de Monte Carlo, nesta quarta-feira (12).

Sinner dominava a partida contra Diego Schwartzman (37º), ganhando quase todos os pontos, até que o argentino precisou abandonar, devido a uma lesão no ombro esquerdo. Em 42 minutos, já vencia por 6-0 e 3-1 e 30/0.

Sinner, de 21 anos, jogará nas oitavas de final contra o polonês Hubert Hurkacz (13º).

Em outro jogo disputado no Montecarlo Country Club o alemão Alexander Zverev (16º) derrotou o espanhol Roberto Bautista (29º), com um duplo 6-4 e confirmou assim seu bom retorno ao saibro depois de sua lesão do ano passado nas semifinais de Roland Garros.

Zverev teve um 2022 muito difícil, com a ruptura dos ligamentos do tornozelo direito no torneio parisiense, o que encerrou sua temporada. Ele voltou a competir no início de janeiro na Austrália, em quadra dura.

Nas oitavas de final, o tenista alemão enfrentará Medvedev (5º), que venceu o italiano Lorenzo Sonego (45º) por 6-3 e 6-2 em uma hora e 28 minutos.

"Derrotar alguém que ama saibro nunca é fácil para mim", disse o vencedor do Masters 1000 de Miami, um inimigo declarado do saibro.

O norueguês Casper Ruud (4º) que recentemente foi campeão em Estoril, Portugal, venceu na segunda fase o holandês Botic Van de Zandschulp (31º) por 7-5 e 7-6 (7/1). Com isso se vingou da recente derrota para esse adversário sofrida na terceira rodada em Miami.

O grego Stefanos Tsitsipas, terceiro do mundo e campeão em Montecarlo nas duas temporadas anteriores vai enfrentar nas oitavas o chileno Nicolás Jarry (58º) que superou o australiano Alexei Popyrin (94º) por 3-6, 7-5 e 6-4.

Jarry havia sido a primeira surpresa desta edição ao eliminar o croata Borna Coric (20º) na primeira rodada, no domingo.

E o número um do mundo Novak Djokovic, classificado para os oitavas na terça-feira, soube nesta quarta-feira quem será seu próximo adversário: o italiano Lorenzo Musetti (21º), que atropelou o compatriota Luca Nardi (159º) com parciais de 6-0 e 6-0.

