A- A+

TÊNIS Sinner vence Shelton e vai enfrentar Zverev na final do Aberto da Austrália Sinner, de 23 anos, é o atual número 1 do mundo e campeão do último Aberto da Austrália

Atual campeão do Aberto da Austrália, o número 1 do mundo Jannik Sinner se classificou nesta sexta-feira (24) para a final do torneio ao vencer o americano Ben Shelton (20º do ranking da ATP) e vai lutar pelo bicampeonato contra o alemão Alexander Zverev (2º).

Sinner, de 23 anos e também campeão do Aberto dos Estados Unidos em 2024, derrotou Shelton por 3 sets a 0, parciais de 7-6 (7/2), 6-2 e 6-2, sua 20ª vitória consecutiva numa partida em que terminou com um desconforto físico.

Veja também