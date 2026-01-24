A- A+

tênis Sinner sobrevive ao calor e avança no Aberto da Austrália; Osaka abandona por lesão Todos os jogos disputados nas quadras descobertas foram interrompidos, enquanto os termômetros marcavam 35°C

O tenista italiano Jannik Sinner, número 2 do mundo, teve que superar o calor e as cãibras neste sábado (24) para avançar às oitavas de final do Aberto da Austrália, enquanto na chave feminina a japonesa Naomi Osaka decidiu abandonar o torneio devido a uma lesão.

O dia foi marcado pelas altas temperaturas em Melbourne, o que levou os organizadores a aplicarem o "protocolo de calor extremo" pela primeira vez no torneio.

Todos os jogos disputados nas quadras descobertas foram interrompidos, enquanto os termômetros marcavam 35°C e o nível máximo de 5 era atingido na "escala de estresse térmico" implementada pelo Aberto da Austrália.

Os jogos interrompidos nas quadras anexas só foram reiniciados quase cinco horas depois.

Sinner sofre com as cãibras

"Se eu quiser chegar longe aqui e no resto da temporada, tenho que jogar [bem] quando está calor", declarou

Sinner após a vitória por 3 sets a 1 (4-6, 6-3, 6-4, 6-4) sobre o americano Eliot Spizzirri (N.85).

"Primeiro, tive cãibras nas pernas; depois, no braço e por todos os lados", confessou o número 2 do mundo, que na próxima segunda-feira irá enfrentar seu compatriota Luciano Darderi (N.25) por una vaga nas quartas de final.

Um terceiro jogador italiano também se colocou entre os 16 melhores do torneio: Lorenzo Musetti (N.5), que bateu o tcheco Tomas Machac (N.24) em um duelo de mais de quatro horas que foi decidido em cinco sets.

"Com o calor, sabia que seria uma grande batalha", ressaltou Musetti, semifinalista de Wimbledon em 2024 e de Roland Garros em 2025, mas que vai disputar as oitavas em Melbourne pela primeira vez.

Seu adversário será o americano Taylor Fritz (N.9), que eliminou o veterano suíço Stan Wawrinka (N.139), de 40 anos.

Vencedor de três Grand Slams, Wawrinka recebeu uma breve homenagem ao final da partida e saboreou uma cerveja com o diretor do torneio, Craig Tiley.

Djokovic avança

Dez vezes campeão em Melbourne, o sérvio Novak Djokovic (N.4) venceu o holandês Botic Van De Zandschulp (N.75) em três sets.

Djokovic, que sonha com seu 25º título de Grand Slam, terá como adversário nas oitavas de final o tcheco Jakub Mensik (N.17), que eliminou o americano Ethan Quinn (N.80).

Na entrevista coletiva após a vitória, o veterano sérvio de 38 anos se mostrou satisfeito por ter vencido "nove sets em nove" possíveis desde o início do torneio e pediu desculpas por quase ter acertado uma das boleiras na beira da quadra quando bateu na bola irritado após um ponto.

O americano Ben Shelton (N.7) e o norueguês Casper Ruud (N.13) também venceram neste sábado e vão se enfrentar nas oitavas.

Swiatek cede um set

Na chave feminina, a principal vítima do dia foi a japonesa Naomi Osaka (N.17), que abandonou o torneio antes da partida contra a australiana Maddison Inglis (N.168) pela terceira rodada.

Campeã em Melbourne em 2019 e 2021, Osaka teve uma "lesão abdominal", segundo os organizadores.

A polonesa Iga Swiatek (N.2), por sua vez, perdeu o seu primeiro set no torneio, mas venceu a russa Anna Kalinskaya (N.33) com parciais de 6-1, 1-6, 6-1.

"Ela [Kalinskaya] tem um estilo de jogo muito arriscado. No segundo set, ela estava colocando na quadra todas as bolas que saíam no início da partida", comentou Swiatek, que enfrentará Inglis por uma vaga nas quartas de final.

Acostumadas com o calor intenso da Flórida, as americanas Madison Keys (N.9), Amanda Anisimova (N.4) e Jessica Pegula (N.6) superaram a terceira rodada sem problemas.

Atual campeã em Melbourne, Keys derrotou a tcheca Karolina Pliskova, ex-número 1 do mundo e atualmente na 1.057ª posição do ranking da WTA, depois de mais de um ano longe das quadras por lesão.

Sua próxima adversária será sua amiga Pegula, que bateu a russa Oksana Selekhmeteva (N.101).

Por sua vez, Anisimova venceu a também americana Peyton Stearns (N.68) e jogará nas oitavas de final contra a chinesa Wang Xinyu (N.46), que surpreendeu a tcheca Linda Noskova (N.13).

