Tênis Sinner, tenista número 1 do mundo se manifesta após 'veto' do Papa Leão XIV para partida beneficente Tenista amador, Pontífice brincou com tradução do sobrenome do atleta italiano

Jannik Sinner retornou às quadras no Master 1000 em Roma. Após uma suspensão de três meses pela Agência Mundial Antidoping (Wada), o número um do mundo do ranking ATP fez uma boa estreia contra o argentino Mariano Navone e também derrotou o holandês Jesper de Jong. Após a partida, o italiano compareceu a uma coletiva de imprensa em que uma pergunta o deixou desconcertado.

A pergunta trouxe à tona uma declaração do Papa Leão XIV durante contato com jornalistas internacionais na segunda-feira. Na ocasião, o novo Pontífice se declarou fã de tênis e concordou em organizar um evento beneficente, mas com a "condição" de não enfrentar Sinner.

— Só não traga o Sinner — disse o Pontífice, com um duplo sentido e em tom de brincadeira, referindo-se à tradução em inglês do sobrenome do atleta: "sinner" — pecador, em português.

Após essa declaração de Leão XIV, o tenista foi até a sala de imprensa do torneio de Roma e foi questionado. Visivelmente incomodado com a menção do Papa, Sinner levou as mãos ao rosto enquanto um jornalista formulava sua pergunta.

— Você gostaria de jogar uma partida de tênis com o Papa no futuro? Você sempre diz que é um cara simples de uma cidade pequena, e eu acho isso um grande negócio — perguntou o jornalista.

Sem querer criar polêmica, Sinner disse com uma risada irônica:

— Por que você tem que fazer com que eu fique numa posição difícil com essas perguntas? — questionou. — Ouvi dizer que ele jogava quando era pequeno, e acho que isso é bom para nós, tenistas: ter um Papa que gosta do esporte que praticamos. Veremos no futuro.

