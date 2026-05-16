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Tênis Sinner vence desafio diferente em Roma e busca se igualar a Djokovic com Career Golden Masters Diante de sua torcida, o tenista italiano vencia o terceiro e decisivo set por 4 a 2 na sexta-feira quando a partida foi suspensa devido à chuva

Número 1 do mundo, o italiano Jannik Sinner precisou de 15 minutos para vencer 2 games e confirmar a vitória sobre Daniil Medvedev por 2 a 1 (6/2, 5/7 e 6/4) na semifinal do Roma Open neste sábado. Sinner está agora a uma vitória de completar o Career Golden Masters. Se derrotar Casper Ruud na decisão de domingo, o tenista de 24 anos se tornará o segundo homem, ao lado de Novak Djokovic, a ser campeão de todos os nove torneios Masters 1000.

Diante de sua torcida, Sinner vencia o terceiro e decisivo set por 4 a 2 na sexta-feira quando a partida foi suspensa devido à chuva. De volta à quadra 18 horas depois, o italiano confirmou o saque sem ceder pontos e teve dois match points no saque de Medvedev. O líder do ranking não conseguiu confirmar os break points, mas manteve a calma e garantiu a vitória no seu saque.

"Foi um desafio muito diferente e difícil", afirmou Sinner. "Normalmente, não tenho problemas para dormir à noite, mas desta vez não foi fácil. Você está no terceiro set, quase vencendo, mas ainda precisa entrar em quadra novamente e nunca sabe o que vai acontecer. É como o início da partida, com aquele nervosismo de novo. Estou muito feliz com a forma como lidei com a situação e por estar de volta à final", completou.

Na decisão de Roma pelo segundo ano consecutivo, Sinner ampliou sua sequência recorde de vitórias em torneios da série Masters 1000 para 33 partidas. A melhor marca anterior pertencia a Djokovic, com 31. O italiano também se tornou o segundo tenista, depois de Rafael Nadal em 2011, a chegar à final dos cinco primeiros Masters 1000 da temporada, tendo já conquistado os troféus em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri.

Sinner agora lidera o confronto direto contra Medvedev por 10 a 7, tendo vencido 10 dos últimos 11 encontros. Sinner é o primeiro italiano na Era Aberta (a partir de 1968) a chegar a duas finais consecutivas em Roma. Se derrotar Ruud no domingo, ele se tornará o primeiro tenista da casa campeão na capital italiana desde que Adriano Panatta levantou o troféu no Foro Itálico em 1976.



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