Sinner vence Djokovic 'em casa' pela segunda rodada do ATP Finals em Turim

A- A+

O número 1 do mundo, o sérvio Novak Djokovic, foi derrotado pelo italiano Jannik Sinner (4º) por 7-5, 6-7 (5/7) e 7-6 (7/2) na fase de grupos do ATP Finals, nesta terça-feira (14) em Turim, e terá que vencer o polonês Hubert Hurkacz (9º) na quinta-feira, na terceira e última rodada, para avançar às semifinais.

Impulsionado pelo apoio de seus compatriotas, o italiano de 22 anos teve uma noite inesquecível após uma batalha que durou três horas e 8 minutos. Ele conseguiu assim vencer Djokovic pela primeira vez em sua carreira.

"Isso significa muito para mim. Quando você vence o número 1 do mundo, que é alguém que ganhou 24 torneios de Grand Slam, é obviamente o melhor dos melhores", comemorou Sinner na quadra logo após a vitória.

Já Djokovic se mostrou insatisfeito com seu desempenho: "Neste tipo de jogo há muito poucas oportunidades e se você não aproveitar elas, o outro jogador aproveita".

"Às vezes você ganha, às vezes você perde... Não acho que fiz muitas coisas erradas em termos de jogo. Ele foi simplesmente mais decisivo e corajoso nos momentos em que tinha que ser", acrescentou o sérvio.

Lesão de Tsitsipas



No outro jogo do Grupo Verde, disputado horas antes, o dinamarquês Holger Rune (8º) derrotou o grego Stefanos Tsitsipas (6º), que precisou abandonar por lesão com apenas três games disputados, quando o nórdico vencia por 2 a 1 no primeiro set.

Tsitsipas foi declarado baixa até o fim do torneio e por isso Hurkacz, adversário de Djokovic na última rodada, será o primeiro reserva.

"Peço desculpas aos torcedores pelo ocorrido. Estou há vários dias no médico e eles me deram sinal verde para jogar, mas as dores eram muito fortes. Já no aquecimento me senti mal e percebi que não conseguiria terminar o jogo", disse o grego durante a coletiva de imprensa.

Desde a vitória em 2019, Tsitsipas não consegue superar a fase de grupos do 'Torneio Masters'.

Nesta quarta-feira será disputada a segunda rodada do outro grupo. Depois de perder na primeira para o alemão Alexander Zverev, o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, não tem margem de erro contra o russo Andrey Rublev.

Masters ATP

Grupo Verde - Simples:

Jannik Sinner (ITA/N.4) x Novak Djokovic (SRB/N.1) 7-5, 6-7 (5/7), 7-6 (7/2)

Holger Rune (DIN/N.8) x Stefanos Tsitsipas (GRE/N.6) 2-1 e abandono

Obs: Stefanos Tsitsipas foi declarado desfalque por lesão e será substituído na terceira rodada pelo polonês Hubert Hurkacz, suplente.

Veja também

Futebol Empate do Criciúma garante título da Série B ao Vitória, próximo adversário do Sport