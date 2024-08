A- A+

Tênis Sinner perde set, mas vence 1º jogo após polêmica por doping no US Open Próximo adversário será o americano Alex Michelsen

O tenista italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo, estreou no US Open com vitória sobre o americano Mackenzie McDonald (N.140) nesta terça-feira (27), em seu primeiro jogo após a polêmica por sua absolvição no caso de dois testes antidoping positivos, no qual teve que se recuperar depois de perder o primeiro set.

Sinner fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 2-6, 6-2, 6-1 e 6-2, em duas horas 24 minutos na quadra central de Flushing Meadows.

O público presente recebeu os jogadores com aplausos quando entraram na quadra, e McDonald cumprimentou o italiano na rede após a partida.

Sinner fez seu primeiro jogo depois que estourou o caso da investigação sobre dois testes antidoping positivos para a substância proibida clostebol.

Esses resultados foram registrados em março e mantidos em segredo enquanto o tenista italiano continuou competindo normalmente, o que gerou críticas de outros jogadores.

Há uma semana, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) informou sobre o caso e a absolvição do número 1 do mundo.

Sinner alegou que as pequenas quantidades de clostebol detectadas em seu corpo procediam de um spray utilizado por seu fisioterapeuta para tratar um corte em um dedo da mão que acabou contaminando o tenista através de massagens.

From a set and a break down...



Depois de perder o primeiro set para McDonald, o italiano reagiu e conseguiu uma vitória avassaladora, vencendo o terceiro set em apenas 25 minutos, com o americano confirmando apenas 36% dos seus pontos de saque.

"Não comecei da melhor forma, mas o primeiro jogo em cada torneio nunca é fácil, é preciso aceitar isso. Ele jogou muito bem e eu tentei me manter mentalmente no jogo e entrar no ritmo, o que consegui a partir do segundo set", disse Sinner, que agradeceu o apoio do público.

O italiano, cujo melhor resultado no US Open são as quartas de final em 2022, vai enfrentar na segunda rodada o americano Alex Michelsen, de 20 anos.

