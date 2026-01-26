A- A+

TÊNIS Sinner vence e mantém busca pelo tri no Australian Open; Mensik abandona e Djokovic avança Esta já é a quarta vez que o italiano consegue chegar à esta etapa no Grand Slam australiano

Jannik Sinner continua cumprindo uma campanha impecável em seu objetivo de buscar o tricampeonato do Australian Open, em Melbourne.

Na madrugada desta segunda-feira (26), o número 2 do mundo dominou totalmente o confronto contra o compatriota Luciano Darderi (25º) e venceu o rival por 3 sets a 0, parciais de 6/1, 6/3 e 7/6 (7/2), em 2h11. O resultado positivo o credencia à fase de quartas de final do torneio.

Esta é a quarta vez que o italiano consegue chegar à esta etapa no Grand Slam australiano. E o seu excelente desempenho diante do compatriota Luciano Darderi reforça ainda mais a sua condição de um dos favoritos ao título.

No jogo, o primeiro set foi definido em apenas 27 minutos. Diante um rival que não ofereceu muita resistência, ele obteve logo duas quebras e abriu uma vantagem de 5 a 0. A partir daí, foi só administrar o confronto e fechar a disputa em 6/1.

O histórico se manteve na volta dos dois competidores à quadra. Com uma quebra no início, ele administrou a partida e controlou o seu oponente. Darderi não confirmou o seu serviço no nono game e Sinner fechou o segundo set em 6/3.

Somente na última parcial é que o favorito encontrou alguma dificuldade. Com um jogo mais encaixado e um aproveitamento mais eficaz no saque, Darderi equilibrou o duelo, mas não o suficiente para evitar o revés. Com 81% de eficiência no primeiro serviço, Sinner fechou o embate em 7/6 (7/2)

Mensik abandona por lessão e Djokovic vai direto às quartas

Dono de dez títulos do Grand Slam australiano, Novak Djokovic sequer precisou entrar em ação para se garantir nas quartas. Isso porque o checo Jakub Mensik se retirou do Australian Open devido a uma lesão muscular na região abdominal.

"Depois de fazer tudo o que podíamos para continuar, tenho de desistir do Australian Open devido a uma lesão muscular abdominal que piorou ao longo das últimas partidas", disse Mensik, atual 17º. na lista da ATP.

Na próxima fase, o tenista sérvio vai enfrentar o italiano Lorenzo Musetti (5º) que nesta madrugada derrotou o americano Taylor Fritz (9º) pelo placar de 3 sets a 0, parciais de 6/2, 7/5 e 6/4 em 2h04 de partida.

Veja também