Tênis Sinner vence Medvedev e vai à final do ATP Finals Adversário do italiano sai do duelo entre Alcaraz e Djokovic

O italiano Jannik Sinner disputará a final do ATP Finals no domingo (19) após vencer o russo Daniil Medvedev com parciais de 6-3, 6-7 (4/7) e 6-1, neste sábado (18) nas semifinais em Turim, na Itália.

Sinner, de 22 anos e atual número 4 do ranking mundial, chegou à final em sua segunda participação no torneio e vai buscar levantar o título mais importante de sua carreira diante do sérvio Novak Djokovic ou do espanhol Carlos Alcaraz, números 1 e 2 mundiais respectivamente, que se enfrentam neste sábado na segunda semifinal às 17h (horário de Brasília).

Mas ao longo do torneio Sinner mostrou que não teme ninguém.

O primeiro tenista italiano a chegar à final do ATP Finals contou com o apoio do público turinense para derrotar Medvedev, a quem já havia enfrentado quatro vezes nesta temporada, todas em finais, com um retrospecto de duas vitórias para cada (Pequim e Basileia para Sinner, Roterdã e Miami para o russo).

"Foi uma partida muito, muito difícil. Daniil começou jogando melhor que eu, mas apesar disso consegui quebrar o saque dele no primeiro set. Desde que cheguei aqui, em Turim, sinto algo incrível, me dá muita energia", disse ele aos espectadores após a vitória.

"Saquei muito bem, estou muito feliz com meu desempenho e veremos o que acontece no domingo", disse o italiano, que buscará seu 11º título, o quinto da temporada 2023.

Sinner derrotou moralmente seu adversário no terceiro set, quebrando o saque do russo e abrindo 3-0. Quando estava 4 a 1, Medvedev perdeu a paciência e quebrou uma raquete, se irritando com uma torcida que considerou barulhenta demais para o seu gosto.

Vencedor dos três jogos da fase de grupos, Sinner pode embolsar 4,8 milhões de dólares (R$ 23,5 milhões pela cotação atual) no domingo se vencer a final e completar o torneio com uma campanha 100%.

