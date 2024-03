A- A+

Miami Sinner vence tcheco Tomas Machac e vai à semifinal do Masters 1000 de Miami O número 3 do mundo foi o primeiro tenista a chegar entre os quatro melhores do torneio

O tenista italiano Jannik Sinner, número 3 do mundo, foi o primeiro a se classificar às semifinais do Masters 1000 de Miami, ao vencer o tcheco Tomas Machac (60º) nessa quarta-feira (27).

Sinner fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-4 e 6-2, em uma hora e 31 minutos.

Campeão do Aberto da Austrália em janeiro, o italiano sofreu apenas uma derrota desde o início do ano, para o espanhol Carlos Alcaraz, na semifinal do Masters 1000 de Indian Wells.

Contra Machac, Sinner conseguiu uma quebra logo no primeiro game, mas o tcheco, que disputava pela terceira vez uma fase de quartas de final no circuito da ATP, a primeira no Masters 1000, deu o troco imediatamente.

Depois, o número 3 do mundo teve que esperar até o sétimo game para novamente quebrar o saque de Machac e em seguida fechou a parcial em 6-4 em 52 minutos.

No segundo set, Sinner foi dominante. Demolidor no saque, o italiano não concedeu nenhum break point e abriu vantagem rapidamente até selar a vitória com um 6-2.

Na semifinal em Miami, Jannik Sinner terá como adversário o russo Daniil Medvedev (4º), que derrotou o chileno Nicolás Jarry (23º) por 2-0, com parciais de 6-2 y 7-6 (9-7).

