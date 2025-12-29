A- A+

Acidente 'Sinto falta dele todos os dias': mulher de Schumacher quebra silêncio 12 anos após acidente Em rara declaração pública, companheira do heptacampeão afirma que Michael 'está aqui, diferente, mas aqui', enquanto família mantém sigilo sobre estado de saúde do ex-piloto

Doze anos após o grave acidente de esqui que mudou a vida de Michael Schumacher, a mulher do heptacampeão mundial de Fórmula 1, Corinna Schumacher, fez um desabafo público nesta segunda-feira, data que marca o aniversário do episódio ocorrido em 2013. Em publicação nas redes sociais, ela afirmou sentir falta do marido diariamente, mas destacou que o ex-piloto segue presente, ainda que de uma forma distinta.

— Sinto falta do Michael todos os dias. Mas não sou só eu que sinto falta dele. São as crianças, a família, o pai, todos ao redor dele. Todos sentem falta do Michael, mas o Michael está aqui — diferente, mas aqui. Ele ainda me mostra o quão forte ele é todos os dias — escreveu Corinna, em mensagem publicada na conta de Schumacher na rede social X.

Desde o acidente nos Alpes Franceses, Schumacher, hoje com 56 anos, não fez mais aparições públicas. O ex-piloto sofreu uma queda enquanto esquiava, quando o equipamento atingiu uma rocha e ele foi lançado a cerca de dez metros de distância. O alemão permaneceu em coma por aproximadamente seis meses, e seu real estado de saúde é mantido sob absoluto sigilo pela família.

Corinna e Michael Schumacher são pais de dois filhos. Gina-Maria, de 28 anos, atua no hipismo, enquanto Mick Schumacher, de 26, seguiu os passos do pai no automobilismo e já competiu na Fórmula 1. A família opta por divulgar poucas informações e restringir visitas ao ex-piloto a um círculo muito próximo.

Há cerca de um mês, Richard Hopkins, ex-chefe de operações da Red Bull e amigo do heptacampeão mundial, afirmou em entrevista que não acredita que o público voltará a ver o alemão.

— Não acho que veremos Michael novamente. Sinto-me desconfortável em falar sobre o estado de saúde dele devido ao sigilo que a família, por razões justificadas, deseja manter — disse Hopkins, que conheceu Schumacher no início dos anos 1990, quando trabalhava como mecânico da McLaren.

No ano passado, tabloides europeus noticiaram que Schumacher teria feito uma aparição restrita no casamento da filha Gina-Maria. De acordo com o jornal britânico The Mirror, os convidados tiveram os celulares recolhidos na entrada da cerimônia para evitar registros e preservar a privacidade do ex-piloto.

