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FUTEBOL "Sinto o Sport como minha casa": Mariano Soso planeja 2027, mas deixa permanência em aberto Treinador condicionou continuidade à apresentação do projeto da futura gestão rubro-negra

Após vencer o Goiás por 3 a 0, neste sábado (14), na Ilha do Retiro, pela última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o técnico Mariano Soso falou sobre a possibilidade de permanecer no Sport em 2027.

O treinador afirmou que já planejou internamente a próxima temporada, mas destacou que a continuidade depende de um acordo com a futura gestão do clube, visto que o clube passa por um período eleitoral, com duas chapas na disputa.

Questionado sobre possíveis conversas para renovação, Soso afirmou que está satisfeito no Recife e que mantém uma identificação especial com o Rubro-Negro, mas ressaltou que precisa conhecer o planejamento da futura gestão.

"Vocês conhecem minha identificação com o Sport. Sempre tento falar com moderação, porque sinto o Sport como minha casa. Sou muito feliz aqui, gosto desta cidade e sou um torcedor rubro-negro. Gosto muito da identidade deste clube e de tudo o que ele representa. Aprendi a gostar disso. Não estava nos planos da minha vida, mas, em 2024, desfrutei profundamente dessa experiência e voltei a ter continuidade dela", declarou.

O argentino ainda afirmou que já planejou, internamente, o que visualiza para o rubro-negro para o próximo ano. No entanto, entende que existem questões que precisam ser resolvidas para o planejamento acontecer.

Para ele, a instabilidade vivida por clubes do futebol brasileiro é um dos problemas que precisam ser enfrentados e analisados por ele antes de qualquer tomada de decisão.

"Eu preciso ouvir qual é o projeto e qual é a intenção. Manifesto publicamente que sou um cara feliz no Sport, no Brasil e em Recife. Mas meu sentimento não é o único fator que decide. Se houver um convite, preciso conhecer um projeto que tente mudar essa instabilidade contínua dos clubes no futebol brasileiro. Depois, eles escolherão o perfil que considerarem melhor para 2027", completou.

Avaliação e reconstrução

Ao avaliar sua passagem pelo Leão, o técnico reconheceu que o principal objetivo não foi alcançado.

Contratado em um momento de instabilidade, após mudanças no comando da equipe, o Soso destacou a recuperação competitiva da equipe, mas admitiu a responsabilidade pelo insucesso na tentativa de alcançar o acesso.

"O presidente me ligou em um momento complexo, com muitas mudanças de treinador. Fizemos uma história curta com esse grupo de jogadores, mas com muita verdade", avaliou. Ao todo, foram 6 vitórias em 12 partidas disputadas. "Quando olho o filme completo dessas 12 partidas, vejo que o Sport competiu, e isso foi positivo internamente. A avaliação interna é boa, mas existe um sentimento de responsabilidade com o torcedor", acrescentou.

Planejamento

Ao falar sobre o que pode ser aproveitado para 2027, o treinador defendeu a manutenção de uma base de trabalho.

Na avaliação dele, a equipe apresentou sinais de evolução, principalmente na capacidade de reagir durante as partidas.

"Junto com minha comissão técnica, colocamos os alicerces para uma reconstrução. Mas, às vezes, parece que um treinador que fala sobre tempo está dando uma desculpa. Ninguém constrói se não sustenta um projeto. Se você vive mudanças atrás de mudanças, não existe possibilidade de dar sustentação ao trabalho", disse.

Segundo Soso, desde a sua chegada, o Sport recuperou o seu espírito competitivo e passou a apresentar boas respostas dentro de campo. Ele acredita que, com o tempo, é possível transformar isso em comportamentos sustentáveis.

"Geralmente, quando sofria um gol, o Sport não conseguia virar o resultado. Era um time que não tinha boas respostas. Esses jogadores, com muito esforço, trabalho, aplicação e confiança neles mesmos, mudaram isso e mudaram a história nesse período. Mas não fizeram a história que imaginavam, que era fazer o Sport voltar à Série A", completou.

A partida

O comandante negou que a ausência de objetivos na tabela tenha deixado o Sport mais confortável em campo. Segundo ele, a equipe também poderia ser cobrada caso não apresentasse competitividade na última rodada.

O argentino elogiou a organização defensiva e a capacidade de explorar os espaços deixados pelo adversário, que precisava vencer para continuar na disputa por uma vaga nos playoffs de acesso.

"Se o Sport entrasse mais leve, também poderia sofrer críticas, porque poderia não encarar a partida da maneira adequada. Jogar sem um objetivo na tabela é muito complexo. Os jogadores competiram em um nível muito alto em um jogo difícil. O plano de jogo funcionou", analisou.

O técnico rubro-negro também aproveitou para elogiar o time do Goiás, a quem chamou de "muito complexo".

De acordo com ele, mesmo com bastante jogo pelo meio, jogadores entre as linhas e uma estrutura ofensiva, o leão da ilha conseguiu fazer uma partida consistente e sólida defensivamente, além de apresentar uma capacidade de atacar os espaços da equipe adversária.

"A versatilidade que o time alcançou em um período muito curto também faz parte da identidade do Sport", explicou.

Relação com a torcida

Após o primeiro gol marcado por Barletta, os jogadores do Sport correram para abraçar Mariano Soso, que perdeu a mãe, Alicia Soso, na última quarta-feira (11).

O técnico agradeceu aos atletas pelo gesto e falou sobre a relação construída com o elenco e com os torcedores rubro-negros.

"Eu divido com você que o vínculo historicamente mais forte deste clube é entre o jogador e o torcedor. Gosto muito da torcida do Sport. É uma torcida que cobra, que tem muita exigência, porque também entende a dimensão do clube, sua história e as boas lembranças de uma equipe que teve muito sucesso", disse Soso.

"Também valorizo muito essa representação mútua entre jogadores e comissão técnica. Tive dias muito complexos. Perdi uma mulher muito importante, que me formou como pessoa. Mas voltei para a Argentina, prestei uma homenagem a ela e retornei ao Sport. Eles também jogaram por isso. Sou muito agradecido aos meus jogadores", declarou.

Incômodo

Por fim, Soso falou sobre o aprendizado deixado pela temporada e reconheceu que alguns pontos do trabalho ainda o incomodam.

O treinador afirmou que a falta de tempo para treinamentos exige maior precisão no planejamento das partidas e nas decisões tomadas durante os jogos.

"Quando você não tem tempo para treinar, precisa ser mais assertivo nos planos de jogo, no planejamento estratégico e nas substituições. Tenho uma autocrítica que me permite tentar ser um treinador melhor", desabafa.

"Isso também tem relação com o relacionamento com os jogadores. Preciso avaliar se estou próximo, se estou sendo exigente, se cobro ou não cobro. Esse aprendizado é permanente. Fizemos coisas boas, mas também existem outras questões que continuam na minha cabeça e que sei que não foram boas", conclui Soso.

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