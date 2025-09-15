'Sinto que sou o melhor lutador da minha era', diz Crawford após se tornar campeão de Boxe

A- A+

Após um desempenho impecável, o americano Terence Crawford entrou para a história do boxe ao conquistar a terceira categoria de peso de modo indiscutível (campeão nas quatro principais organizações de boxe: IBF, WBA, WBC e WBO), com a vitória sobre o mexicano Saúl "Canelo" Álvarez nos super médios (-76,2 kg). O desempenho de "bud" na noite de sábado fez o rival o exaltar como um lutador melhor até mesmo do que uma estrela recente do boxe, Floyd Mayweather, outro algoz de Canelo. O americano, no entanto, fez questão de frisar que o compatriota foi campeão em um tempo diferente e que ele seria o melhor do momento.

"[Canelo] estava no ringue com nós dois [Crawford e Mayweather]. As pessoas podem dizer o que quiserem, mas ele realmente esteve no ringue com nós dois. Numa ocasião, ele se sentiu melhor e na outra, em que se sentiu em desvantagem por causa de uma cláusula de reidratação quando era mais jovem. Eu não me baseio nisso. Floyd é o melhor lutador da sua era e eu sinto que sou o melhor lutador da minha era", disse Crawford em entrevista ao jornalista Ariel Helwani.

A luta

Uma das maiores celebridades do boxe na atualidade, Canelo havia sido derrotado apenas duas vezes até o encontro com Crawford. A mais recente havia ocorrido em 2022 contra Dmitry Bivol, mas em uma categoria de peso ao qual não estava acostumado e em que o adversário teve uma vantagem considerável de tamanho.

Já na disputa com Floyd, outra contestação foi o timing da luta, em 2013. Ele lutou ainda no início da carreira contra um já experiente campeão, enquanto teve que seguir um processo rígido de reidratação.

Desta vez, no entanto, ele ressaltou que o adversário foi melhor em todos os aspectos e não conseguiu lidar com o estilo de "bud", que subiu duas categorias de peso para desafiá-lo. Com a vitória, Crawford chegou ao invicto cartel de 42 vitórias, sendo 31 delas por nocaute.

— Ele (Terence Crawford) merece todos os créditos. Eu dei o meu melhor essa noite. Mas simplesmente não consegui decifrar o estilo (dele). Ele tem tudo. Tentei dar o meu melhor. Eu acho que o Crawford é bem melhor do que o Floyd Mayweather — disse o mexicano após a luta.

O duelo terminou sem nocaute e foi para decisão dos juízes (112-116, 113-115 e 113-115), mas para as mais de 70 mil pessoas presentes no Allegiant Stadium, em Las Vegas, não houve dúvida de quem teria se apresentado melhor. Com um show de velocidade e resistência, o americano foi superior em cada aspecto do duelo. Calando o estádio que torcia pelo favorito e levando os quatro cinturões do adversário.

Antes do duelo, o americano já havia se consagrado campeão nos pesos: meio-médios-ligeiros, meio-médios e médios-ligeiros.

