Site comercializa provável nova camisa do Sport para a temporada; veja imagens

Um site de itens de materiais esportivos vazou, nesta quinta-feira (2), o que deve ser o próximo uniforme número um do Sport para a sequência da temporada. A maior novidade fica por conta do escudo.

No lugar do emblema atual, a fornecedora de material esportivo que patrocina o Leão traz, na cor dourada, o primeiro brasão da história do clube, usado em 1905.

Na parte frontal da camisa, em faixas mais largas, o preto se sobressai sobre a cor vermelha. Na parte mais clara, no entanto, o desenho de três leões em cada barra chama a atenção.

Já na parte das costas, o preto é predominante. Principalmente onde ficará o número e o nome dos jogadores.

Na loja virtual responsável por comercializar a novidade, o torcedor pode comprar as versões juvenil e masculina do novo uniforme, a partir de R$ 251,99 e R$ 314,99, respectivamente.

