Futebol Internacional Site de conteúdo adulto oferece R$ 249 milhões para estampar marca na camisa do Chelsea, diz jornal My Club já havia feito proposta similar para a Inter de Milão antes da final da Liga dos Campeões na temporada passada

O site de conteúdo adulto My Club ofereceu ao Chelsea 40 milhões de libras, cerca de R$ 249 milhões, para estampar sua marca como patrocinador principal na camisa do clube. O presidente da empresa, Mike Ford, confirmou a proposta e disse que a potencial parceria ajudaria o clube londrino a fazer investimentos no mercado de transferências, segundo o jornal A Bola.

“Ajudaria a fazer contratações perfeitas como o Kylian [Mbappé]. Para nós, garantiria que os torcedores dos blues tivessem a possibilidade de chamar 'de meus' dois clubes. Seria bom ter Mbappé, Mudrýk e outros jogadores do Chelsea a partilhar conteúdos exclusivos e ainda outras ações na nossa plataforma, destinada a todos os criadores de conteúdos”, afirma Ford.

A oferta surge em um momento no qual o Chelsea está sem patrocinador para a parte mais nobre de seu uniforme, depois que a Premier League ter rejeitado o acordo do clube com a Paramount+, por entender que havia o risco de ocorrer uma “infração de normas relacionadas com os direitos de transmissão televisa” do país, segundo o jornal A Bola.

Essa não é a primeira tentativa do site de estampar sua marca na camisa de um grande clube europeu. Sem estampar um patrocinador na parte da frente de sua camisa (local mais valorizado e que rende os maiores valores em acordos) ao longo da temporada passada, a Inter de Milão recebeu uma proposta para assinatura de um contrato de cerca de 80 milhões de libras, cerca de R$ 494 milhões.

Segundo o Daily Mail, na ocasião, os valores, porém, só seriam acordados entre as partes caso a assinatura fosse feita antes da final desta edição da Liga dos Campeões da temporada passada, o que ajudaria na divulgação da marca, uma vez que a decisão do torneio é um dos eventos esportivos mais vistos em todo o mundo.

O MyClub ofereceu um contrato ao clube italiano com uma cláusula que determina que esse valor pode ser ainda maior. O acordo teria validade até 2029 e renderia, no melhor dos cenários para os nerazzurri, até 100 milhões de libras a depender dos resultados do clube — mas acabou não sendo selado o acordo.

Na tentativa de convencer clube e torcida das vantagens do acordo, uma página no site do MyClub foi criada, na qual era possível ler a mensagem: “Esta página e camiseta são garantidas exclusivamente para provavelmente o melhor time de futebol da Europa. Se você é o representante da equipe, entre em contato conosco. Estamos prontos para te acolher”.

