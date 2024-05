A- A+

FUTEBOL Site oficial do Fluminense anuncia suposta contratação do jogador Erling Haaland; entenda Segundo o texto publicado na página do Tricolor, o jogador será apresentado no domingo, antes do clássico contra o Flamengo

O site oficial do Fluminense está anunciando a contratação do jogador Erling Haaland, um dos passes mais caros do mundo. Até o fim da nite desta segunda-feira, a matéria sobre a contratação ainda estava no ar. Não se sabe ainda se o site foi hackeado.

O texto contextualiza a contratação como ocorrendo num momento de dificuldade do clube no Campeonato Brasileiro, mas avisa que a decisão entrará para a história do Fluminense, representando um grande esforço da diretoria e um "compromisso inabalável em buscar a recuperação e devolver o Fluminense ao lugar de destaque que merece".

Site oficial do Fluminense “anuncia” a contração de Haaland. Clube certamente teve sua página hackeada. pic.twitter.com/nCZvX7HcyN — André Hernan (@andrehernan) May 28, 2024

Até mesmo uma suposta declaração do jogador foi incluída na matéria publicada, que fala, ainda, em "nova onda de esperança e alegria para todos os tricolores" e marca a apresentação de Haaland para o próximo domingo, no Maracanã, antes do clássico contra o Flamengo.

Nas redes sociais, já há publicações sugerindo que a página do clube foi hackeada.

Veja abaixo, a íntegra da suposta reportagem:

"Uma Nova Era no Tricolor

Torcedores tricolores, hoje é um dia que entrará para a história do nosso querido Fluminense. Após intensas negociações e um grande esforço de nossa diretoria, temos o prazer de anunciar que Erling Haaland, um dos maiores atacantes do futebol mundial, é o mais novo reforço do nosso elenco.

Erling Haaland, de 23 anos, chega ao Fluminense trazendo consigo uma carreira brilhante, marcada por atuações extraordinárias e muitos títulos. No Manchester City, Haaland se consolidou como um dos melhores jogadores do planeta, destacando-se por sua força, velocidade e capacidade de finalizar de qualquer posição.

O Desafio Aceito

Estamos atravessando um momento difícil no Campeonato Brasileiro, e a contratação de Haaland demonstra nosso compromisso inabalável em buscar a recuperação e devolver o Fluminense ao lugar de destaque que merece. Acreditamos que a chegada de Haaland será um marco decisivo para a virada da nossa temporada.

O próprio jogador expressou seu entusiasmo em vestir a camisa tricolor:

"Sempre tive um desejo profundo de novos desafios e de contribuir para clubes com histórias ricas e torcidas apaixonadas. Quando soube do interesse do Fluminense, fiquei imediatamente empolgado. Estou aqui para ajudar o time a superar esta fase difícil e alcançar grandes conquistas. Vamos, Fluzão!"

Impacto na Nação Tricolor

Sabemos que esta notícia traz uma nova onda de esperança e alegria para todos os tricolores. Estamos trabalhando arduamente para integrar Haaland o mais rápido possível ao nosso elenco. Acreditamos que sua presença em campo será um grande estímulo para nossos jogadores e uma inspiração para todos os torcedores.

Haaland será apresentado oficialmente à torcida no próximo domingo, no Maracanã, antes do clássico contra o Flamengo. Esperamos contar com a presença de todos para dar as boas-vindas ao nosso novo ídolo e mostrar a força da nossa torcida.

Um Novo Capítulo

Esta contratação é apenas o início de uma série de ações que estamos planejando para fortalecer o nosso elenco e garantir melhores resultados no Brasileirão. Pedimos a todos os torcedores que continuem apoiando o time com a mesma paixão de sempre. Juntos, vamos superar este desafio e escrever um novo capítulo de glórias na história do Fluminense.

Contamos com o apoio de todos para transformar este sonho em realidade. Vamos fazer do Maracanã um verdadeiro caldeirão e mostrar a Haaland a força da nossa torcida.

Saudações Tricolores!"

